Perché Musetti si è ritirato nel terzo set contro Djokovic: “Ragazzi, ho una sfiga”. Cosa è successo

Lorenzo Musetti ha rimediato un infortunio di natura muscolare quando era avanti di due set contro Djokovic. Cosa è successo e perché ha deciso di ritirarsi.

Lorenzo Musetti stava disputando una grande partita contro Novak Djokovic e il risultato lo stava premiando, come confermato dal vantaggio di due set a zero. Purtroppo per lui la luce si è spenta per un infortunio che in pochi minuti lo ha costretto al ritiro. Nonostante l’intervento del fisioterapista, è stato impossibile per il tennista azzurro proseguire il match. Cosa è successo e qual è l'entità dell'infortunio?

Cosa è successo a Lorenzo Musetti e perché si è ritirato contro Djokovic

Il problema fisico è arrivato in avvio di terzo set sul punteggio di 6-4, 6-3 per Musetti. In un game di servizio Lorenzo ha sentito qualcosa e si è bloccato di colpo. Probabilmente dopo uno scatto l'azzurro si è reso conto che qualcosa non andava e infatti nel punto successivo, ovvero una palla break, ha preferito fermarsi senza inseguire il colpo risolutivo dell'avversario. Subito la richiesta del fisioterapista e le cure in panchina: infortunio di natura muscolare, nella parte alta della coscia destra. L'addetto ai lavori ha massaggiato Musetti sull'adduttore, spingendosi anche verso l'inguine.

L'amarezza di Lorenzo con il suo team

Lorenzo è tornato in campo con l'espressione però che tradiva tutta la sua preoccupazione. Nel confronto con il suo angolo, e in particolare con Perlas ha mostrato la delusione dicendo: "Ho una sfiga ragazzi…". Nel game successivo, ha lasciato andare il braccio consapevole di non poter sostenere lo scambio con Djokovic. Le immagini hanno mostrato le sue difficoltà negli spostamenti legate anche alla paura probabilmente di andare incontro ad un infortunio più serio.

Musetti a colloquio con Perlas dopo l’infortunio

Inutile però rischiare, con Perlas che nell'angolo gli ha spiegato: "Decidi tu, tu conosci il tuo corpo". E da lì a poco, Musetti ha deciso di recarsi a rete per salutare Djokovic: impossibile pensare con quel problema muscolare di restare in campo in una sfida che rischiava tra l'altro di allungarsi visto che l'avversario era "scappato" nel terzo set dopo aver perso i primi due. Peccato, per un torneo che si chiude nel peggiore dei modi per un Lorenzo che aveva pregustato la possibilità di andare in semifinale.

Bisognerà capire ora l'entità dell'infortunio, con la speranza che non si tratti di nulla di grave che possa compromettere questo inizio di stagione. Sicuramente ci vorrà cautela per evitare che, anche in caso di un problema leggero, la situazione non si complichi.