Perché le palline da tennis sono gialle (e non più bianche o nere) Perché le palline da tennis sono di colore giallo ottico? Una scelta legata a Sir David Attenborough che si accorse di come fosse necessario un cambiamento per le nuove tv a colori.

Nel mondo del tennis ultimamente si discute tanto delle palline. Il motivo è legato al fatto che spesso cambiano da torneo a torneo, creando non pochi problemi (e anche infortuni) ai giocatori. C'è qualcosa però che accomuna tutte le sfere che vengono utilizzate sui campi, a tutti i livelli e su tutte le superfici, compresi gli Australian Open in corso di svolgimento. Si tratta del colore, giallo ottico. Ma perché le palline da tennis sono gialle? Tutto è riconducibile a motivi televisivi, e in particolare a Sir David Attenborough.

Infatti l'attrezzo del mestiere dei tennisti non è stato sempre di questo colore. In passato le palline erano di colore bianco e anche nero dal 1800 fino agli settanta del secolo scorso. Ad un certo punto però, precisamente nel 1972, si è optato per il cosiddetto "Optic Yellow", ovvero appunto il giallo ottico, introdotto dalla Federazione Internazionale. C'è stato chi si è "opposto" ancora a questa scelta in segno di rispetto alla tradizione, ovvero il torneo di Wimbledon che però ha dovuto cedere nel 1986, quando le palline bianche sono state sostituite definitivamente da quelle gialle.

Panatta alle prese con una pallina bianca

Il motivo principale per cui si è optato per questo cambio cromatico è legato appunto come suddetto ad un personaggio come Sir David Attenborough, celebre divulgatore scientifico e naturalista britannico nonché direttore di BBC Two e dei programmi della BBC negli anni sessanta e settanta. Il classe 1926, proprio mentre lavorava per il celebre servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito, sottolineò come fosse difficile vedere una pallina bianca o giallina nella nuova televisione a colori, spingendo dunque per il cambiamento.

David Attenborough a Radio Times ha dichiarato: "Ero il controllore della BBC2 nel 1967 e avevo il compito di introdurre il colore nella TV. Abbiamo chiesto ripetutamente al governo le palline gialle e loro non ce l'hanno permesso, finché all'improvviso hanno cambiato idea dicendomi che sarebbero arrivate nel giro di pochi mesi o di un altro periodo".

Le palline bianche o nere dunque sono finite nel dimenticatoio e le palle "fluorescenti" sono entrate nel mondo del tennis, resistendo fino ad oggi permettendo ai telespettatori di giovare ancor di più dello spettacolo del tennis.