Perché Djokovic si è ritirato a sorpresa dagli Internazionali di Roma: un risveglio amarissimo Novak Djokovic ha deciso di non partecipare al torneo di Roma dopo una presa di coscienza di un livello non tale da garantirgli un alto livello di competitività.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic ha sorpreso tutti cancellandosi dal torneo di Roma. Qual è il motivo di questa assenza che interrompe un flusso di partecipazioni ininterrotte iniziato nel 2007? Il tennista serbo non ha fornito spiegazioni "ufficiali", pubblicando però solo un messaggio per dare l'appuntamento forse alla prossima annata: "Roma mi mancherai, spero che c’incontreremo l’anno prossimo". Ecco cosa potrebbe esserci dietro la sua decisione, legata ad una presa di coscienza sul suo rendimento

Djokovic salta Roma, i segnali negativi negli ultimi tornei

In realtà le condizioni di Nole delle ultime settimane non hanno offerto particolari garanzie. Dopo la finale di Miami, e l'inizio della stagione sulla terra rossa le cose non sono andate per il verso giusto per Djokovic. A Monte Carlo, l'ex numero uno del mondo è arrivato in condizioni pessime: non ha avuto tempo per adattarsi al cambio di superficie dopo la cavalcata americana, con il problema all'occhio che non lo ha aiutato. Non a caso il serbo ha parlato in termini assai negativi del suo momento, facendo intendere che non avrebbe dovuto giocare il torneo. Un errore pagato a caro prezzo.

Il messaggio di Djokovic dopo il forfait a Roma

La delusione a Monte Carlo e Madrid, risveglio amarissimo per Djokovic

Le sue speranze si sono rivelate infondate, anche a Madrid dove è arrivata un'altra sconfitta all'esordio contro Matteo Arnaldi. Le sue parole sono state un campanello d'allarme: "Speravo di vincere una partita in più di quella vinta a Monte Carlo, ma anche questo non è stato possibile. Al momento, la mia realtà è concentrata sul vincere una o due partite, senza andare lontano nei tornei. È una situazione completamente nuova per me. Non so se riuscirò a giocare il mio miglior tennis al Roland Garros". Insomma la sua è stata una presa di coscienza amarissima: dopo lo stop nel finale della scorsa stagione, Djokovic pensava quest'anno di poter essere più competitivo e invece niente. Certo a Miami il rendimento è stato sui suoi standard almeno fino alla finale, ma poi le cose sono andate molto male.

Il possibile riscatto sarebbe potuto arrivare a Roma, ma così non sarà visto l'annuncio del forfait. Una decisione che a quanto pare sarebbe stata maturata nelle ultime ore. Alla base della stessa potrebbe esserci più che un infortunio vero e proprio, la consapevolezza di un livello non sufficiente per essere competitivo a più riprese in un torneo del genere. Meglio non correre rischi di fare ulteriori brutte figure, anche uscendo di scena subito. Per questo ecco la necessità di lavorare bene approfittando dello stop per prepararsi al meglio in vista del Roland Garros, e delle partite in cinque set.

I programmi futuri di Djokovic

D'altronde non è un mistero che la sua volontà sia quella di provare a vincere un altro Slam. E se le sensazioni non miglioreranno nei prossimi giorni, non bisogna nemmeno escludere un ritorno direttamente a Wimbledon dove il suo tennis potrebbe essere più incisivo, con l'aumento delle chance di vittoria. Quello che è certo è che Djokovic non pensava che le cose avrebbero preso questa piega.