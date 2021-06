Non è un mistero il fatto che la terra rossa sia la superficie su cui Rafa Nadal offre il meglio di sé. Se poi parliamo di Parigi, è facile pensare allo Stade Roland Garros come il "giardino di casa" del mancino di Manacor. Quest'ultimo, ha iniziato l'edizione 2021 dello Slam transalpino con un successo in 3 set su Alexei Popyrin, impreziosito dalla rimonta vincente nel terzo parziale. Si allunga così la striscia di risultati positivi di Nadal in un torneo che ha vinto ben 13 volte.

I numeri di Rafa Nadal al Roland Garros parlano chiaro. Lo spagnolo ha giocato complessivamente, con quella in corso, in 17 occasioni in Francia. In tutte ha sempre superato almeno il primo turno (considerando invece tutti i tornei disputati sulla terra battuta Nadal ha un parziale di 106 vittorie e 1 sconfitta nei match d'esordio). 101 le vittorie collezionate sulla terra rossa del Roland Garros, con solo due ko contro Soderling e Djokovic, e un forfait a causa di un infortunio. Grazie al successo di oggi, Nadal ha eguagliato altri due giganti del tennis a livello di vittorie in un singolo torneo dello Slam, ovvero Chris Evert, l'ex tennista capace di collezionare 101 vittorie agli Us Open e Roger Federer, che si è aggiudicato lo stesso numero di affermazioni sull'erba di Wimbledon.

Ora Nadal avrà un motivo in più per continuare a vincere in questa edizione del Roland Garros. Il campione in carica infatti vincendo il trofeo potrebbe raggiungere quota 107 partite vinte e avvicinarsi così a Martina Navratilova che detiene il record di match portati a casa in un torneo dello Slam, 120. Ora nel mirino dello spagnolo ci sono Serena Williams che ha raggiunto quota 106 agli US Open, e ancora Federer con i 102 squilli all'Australian Open. E inoltre c'è un altro record che Nadal vuole allungare, quello della striscia di set vinti: il mancino infatti non perde un parziale dal 9 giugno 2019, quando ne cedette uno nella finale contro Dominic Thiem.