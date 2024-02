Paolini dopo Sinner, il tennis italiano domina il mondo: ma il meglio deve ancora venire L’Italia del tennis si sta abituando a mietere successi e consensi. Non solo Jannik Sinner, mattatore indiscusso della racchetta azzurra: hanno riportato in alto i nostri colori anche Jasmine Paolini, Luciano Darderi e la coppia Vavassori-Bolelli, segnale che l’intero movimento italiano è in fortissima ascesa in campo internazionale. In attesa di rivedere ai massimi livelli anche Musetti e Berrettini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia del tennis non è solamente Jannik Sinner. I numeri dicono che tutto il movimento azzurro si sta scuotendo e prendendosi la ribalta internazionale visto che da sei mesi a questa parte sono arrivati importanti successi e affermazioni dei nostri atleti e atlete al di là delle straordinarie imprese dell'altoatesino, oggi numero 3 del ranking mondiale. Oltre a Sinner, anche Jasmine Paolini, Luciano Darderi, la coppia Vavassori-Bolelli stanno sorprendendo, in attesa di avere importanti conferme nel prossimo futuro e aspettando il ritorno ai massimi livelli di altri campioni, come Musetti e Berrettini.

Ovviamente, tutti gli occhi e i riflettori sono puntati su Sinner che ha permesso all'Italia della racchetta di raggiungere vette solo qualche anno fa semplicemente inimmaginabili. Il campione di San Candido, classe 2001, è cresciuto in modo esponenziale in un 2023 da favola culminato con l'apoteosi in Coppa Davis, dove ha trascinato la nazionale alla storica vittoria dopo 47 anni di attesa.

Non solo: la gloria e il clamore non lo hanno distratto più di tanto, iniziando il 2024 nel modo migliore che ci potesse essere. Due tornei per iniziare la stagione e due vittorie tra cui lo storico successo in Australia agli Open 2024 dove ha conquistato quello che per molti sarà solamente il primo di tanti altri Slam. Un trionfo che ha lanciato Sinner nel firmamento dei più grandi e che è stato ribadito con il torneo di Rotterdam dove, ancora vincendo, è arrivato lassù dove mai nessun italiano aveva osato prima: il terzo posto nella classifica mondiale, in attesa di capire quando potrà di nuovo scalare posizioni per avvicinarsi ancor più al massimo traguardo. Una presenza che sta diventando un vero e proprio "volano" nella speranza che possa trascinare di nuovo in alto anche altri nostri campioni come Lorenzo Musetti o Matteo Berrettini.

Ma non c'è stato e non c'è solamente Sinner nell'universo azzurro del tennis. Se grazie all'altoatesino sono arrivati negli ultimi sei mesi una Coppa Davis, un Grande Slam e un Torneo ATP 500, ci sono anche da applaudire anche altri azzurri e azzurre che hanno raccolto trionfi. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato lo strepitoso successo di Jasmine Paolini a Dubai dove ha conquistato il suo più grande risultato in carriera. Un WTA 1000 che si aggiunge anche all'impresa nel doppio maschile siglata dal duo Vavassori-Bolelli.

La coppia azzurra ha sbancato l'IEB+ Argentina Open, il secondo appuntamento del Golden Swing, vincendo il primo titolo di doppio sulla coppia testa serie del torneo, formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos. Un successo che ha confermato le ottime sensazioni fatte registrare proprio durante gli ultimi Australian Open, quando raggiunsero anche in quel caso la finale, perdendola poi contro la coppia Bopanna-Ebden.

Ma in questi ultimi mesi non si possono né si devono dimenticare le ATP Finals svolte a Torino lo scorso novembre, quando ancora Sinner provò il colpo grosso, fermato solo all'ultimo atto da Novak Djokovic. O il 2° posto ottenuto nell'ultima Billie Jean King Cup del 2023, la 60ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili, dove Martina Trevisan e Jasmine Paolini si sono giocate la vittoria, perdendo solo contro le canadesi. Sottolineando anche l'impresa di Luciano Darderi, fresco vincitore dell'Atp 250 di Cordoba. L'italo argentino ha infatti il suo primo torneo Atp partendo addirittura dalle qualificazioni, guadagnando 60 posti nel ranking ed entrando nei primi 100 al mondo (sesto italiano in classifica).