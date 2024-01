Bolelli e Vavassori perdono la finale di doppio agli Australian Open 2024: trionfano Bopanna ed Ebden Andrea Vavassori e Simone Bolelli si fermano ad un passo dal sogno: gli azzurri escono sconfitti 2-0 nella finale di doppio maschile agli Australian Open 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il sogno di Andrea Vavassori e Simone Bolelli si ferma in finale: a trionfare nel doppio maschile degli Australian Open 2024 sono l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden in un'ora e 39 minuti con il punteggio di 2-0 (7-6, 7-5). I due azzurri, alla prima finale Slam in coppia, non sono riusciti a tenere il ritmo degli avversari nonostante i pochissimi errori e hanno poco da rammaricarsi quest’oggi.

Bolelli e Vavassori hanno fatto una buonissima partita contro i numeri 2 del seeding e futuri numeri 1 del mondo: gli azzurri hanno perso in volata entrambi i set e non sono riusciti a chiudere due settimane vissute tra sogno e realtà.

Il sigillo finale non è arrivato ma Bolelli e Vavassori sono stati protagonisti di una storica la cavalcata: sono la terza coppia azzurra nella storia del tennis italiano a giocarsi l’ultimo atto di un torneo Slam. Prima di loro c’erano riusciti solamente Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola, un titolo in tre finali, e il duo Fognini-Bolelli.

Chi non smette di sognare è Rohan Bopanna, che a 43 anni si è aggiudicato il primo titolo Slam della carriera e da lunedì sarà per la prima volta in cima al ranking ATP di specialità. Il tennista indiano ha giocato meno tornei rispetto ad Ebden, motivo per cui sarà davanti al compagno nonostante il medesimo numero di punti.

In questa partita Bopanna ed Ebden hanno vinto l’80% dei punti con la prima, entrata il 68% delle volte, ed il 63% con la seconda. I due hanno trovato 8 ace totali e 4 doppi falli. Gli azzurri hanno chiuso il match con il 74% dei punti vinti con la prima, entrata il 69% delle volte, ed il 45% con la seconda. Bolelli-Vavassori hanno messo a segno 1 ace e 2 doppi falli, di cui uno nel game che è costato il secondo set.

I due tennisti azzurri hanno parlato dopo la finale e hanno trasmesso tutta la loro voglia, nonostante la sconfitta. Bolelli si è espresso così: "Abbiamo trascorso due settimane molto belle insieme. Penso e spero che avremo altre chance per giocare insieme e vincere grandi tornei. Grazie a chi ci ha supportato". Vavassori ha voluto mettere in risalto il buon feeling della coppie e la volontà di fare altri percorsi così importanti nel prossimo futuro: "Stiamo facendo grandi cose, sono sicuro che sarà un anno pieno di gioie per noi. Spero di rivivere momenti del genere".