Biglietti finale Conference League 2024, quando escono e dove comprarli: i prezzi La Conference League 2024 si prepara per la grande finale di Atene: tutte le informazioni sui biglietti, i costi e dove acquistarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Conference League si avvia verso il suo ultimo atto che potrebbe vedere ancora una squadra italiana come grande protagonista: il 29 maggio ad Atene si giocherà la finale che vedrà sfidarsi una tra Fiorentina e Brugge contro Olympiakos o Aston Villa.

Prima di conoscere i nomi delle due finaliste bisognerà chiudere il quadro delle semifinali. Nell'andata al Franchi la squadra di italiano ha vinto all'ultimo secondo contro il Brugge, conquistando un piccolo vantaggio in vista del ritorno. dall'altra parte gli inglesi sono chiamati alla rimonta contro l'Olympiakos per impedire ai greci di accedere alla finale che si giocherà proprio in casa loro.

A partire dal 9 aprile la UEFA ha messo in vendita i biglietti per assistere alla finale di Conference League, conclusa lo scorso 16 aprile : il costo va da un minimo di 25 euro per la categoria "Fan First", ossia i ticket riservati ai tifosi delle finaliste, fino a un massimo di 125 euro per la categoria 1 dove la visuale è migliore e i tifosi sono più vicini al campo.

Circa 21.000 biglietti su 27.100 disponibili sono stati messi in vendita, con larga parte riservata ai tifosi delle due squadre finaliste e una piccola percentuale riservata al pubblico generale. I due club che raggiungeranno la finale riceveranno 9000 biglietti ciascuna.

La finale di Conference League si giocherà all'AEK Arena ad Atene, uno stadio da oltre 30mila posti inaugurato nel 2022 e sorge sulle ceneri del vecchio stadio Nikos Goumas che era stato danneggiato in seguito al terremoto che aveva colpito la città nel 1999.

Quanto costano i biglietti per la finale di Conference League 2024?

La UEFA ha reso noti i prezzi dei biglietti per la finale di Conference League che come sempre sono suddivisi per categoria.

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €85

Categoria 1: €125

Dove e come comprare i biglietti per la finale della Conference League 2024

I biglietti per la finale di Conference League sono stati messi in vendita sul sito della UEFA nel mese di aprile, tra il 9 e il 16. Come specificato, soltanto una quota dei tagliandi disponibili è stata venduta in modo diretto ai tifosi e al pubblico generale, mentre i restanti verranno assegnati con una lotteria: tramite il portale dedicato, i tifosi potranno richiedere il proprio tagliando specificando se vogliono partecipare alla lotteria in ogni caso o solo nel caso in cui la loro squadra raggiunga la finale. I tifosi che otterranno il biglietto saranno avvisati tramite e-mail e potranno acquistare un massimo di due biglietti. I tagliandi verranno consegnati tramite l'app ufficiale per i biglietti mobili della UEFA pochi giorni prima della partita.