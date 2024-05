video suggerito

Auger Aliassime-Rublev oggi in finale all'ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev si affronteranno nella finale del torneo 1000 di Madrid. L'incontro inizierà alle 18:30 e si potrà seguire in diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev si affrontano oggi nella finale del torneo di Madrid, il quarto 1000 della stagione che ha avuto un destino particolare, per via di una serie di infortuni che hanno caratterizzato le fasi finali del torneo maschile. Auger-Aliassime e Rublev si giocheranno il titolo nel tardo pomeriggio, la finale infatti inizierà alle ore 18:30. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

A che ora gioca Auger Aliassime contro Rublev oggi in finale all’ATP Madrid 2024

Sul campo intitolato a Manolo Santana, il primo grande campionissimo spagnolo, scenderanno in campo nel pomeriggio Felix Auger-Aliassime, giocatore canadese ex top ten, e Andrey Rublev, alla quinta finale 1000 in carriera. L'incontro prenderà il via alle 18:30.

Dove vedere la finale Auger Aliassime-Rublev oggi al Madrid Open in TV e streaming

Auger-Aliassime e Rublev si contenderanno il titolo di Madrid, chi vince otterrà anche i 1000 punti previsti. L'incontro si potrà seguire in diretta televisiva solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva delle prove 1000. Il match si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Auger Aliassime-Rublev i precedenti in carriera

Questo sarà il sesto confronto diretto tra i due. Il russo è in vantaggio 4-1. Rublev ha vinto nel 2018 a Umago (sulla terra) in tre set. Sempre in tre set si è imposto nel 2020 ad Adelaide. Nel 2022, nell'anno migliore della carriera, Auger-Aliassime lo ha sconfitto a Rotterdam (indoor) in tre set. Rublev si è rifatto rapidamente, battendo il canadese pochi giorni dopo nella finale di Marsiglia. L'ultimo confronto è recente, ancora nel 500 di Rotterdam, quando vinse Rublev che annullò un matchpoint.