Benoit Paire storicamente viene definito come il classico talento che alterna ‘genio e sregolatezza'. Ma negli ultimi mesi il genio non si è visto proprio. Il tennista francese negli ultimi mesi è andato troppo spesso in escandescenza, ma nel secondo turno del torneo ATP di Buenos Aires ha superato e di tanto la misura nelle fasi finali dell'incontro con uno dei fratelli Cerundolo. Paire ha polemizzato con l'arbitro, ha sputato su un segno in campo, ha provocato l'avversario e ha chiuso l'incontro non disputando l'ultimo gioco. Il talentuoso ma bizzoso francese ha chiuso in modo glorioso la sua giornata, prima polemizzando su Twitter con chi lo aveva criticato, postando gli oltre 8 milioni di euro vinti in carriera, poi andando in discoteca con l'amico e compagno di doppio Arneodo, entrambi erano senza mascherina.

Paire sputa in campo e insulta l'arbitro

Paire vince il primo set 6-4 contro Cerundolo, parte male in quello successivo, prova a recuperare ma va in escandescenza quando l'arbitro assegna un ace a Francisco Cerundolo. Paire protesta dice che la palla non ha pizzicato la riga, si infuria, l'arbitro scende prova a farlo ragionare, ma il francese non ci sta e sputa sul segno, ovviamente le parolacce escono copiose dalla sua bocca. Cerundolo si prende il secondo set e velocemente mette le mani sulla partita. Sul 4-1 al terzo per Cerundolo, Paire sputa e urla nei confronti del giudice di sedia e chiedono l'intervento del supervisor.

Si vanta dei guadagni e va in discoteca

Uomo social, dopo la partita ha trovato tanti insulti online e Paire ha voluto rispondere in modo ancora peggiore a chi lo aveva criticato, lo ha fatto mostrando la ‘bio' essenziale che c'è sulla pagina di ogni giocatore sul sito dell'ATP, evidenziando gli oltre 8 milioni di dollari guadagnati in carriera. E per concludere la giornata in modo memorabile con il compagno di doppio Arneodo, giocatore monegasco con cui ha disputato la finale a Cordoba la scorsa settimana, è andato in discoteca. Entrambi erano senza mascherina.