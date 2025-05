video suggerito

Nishioka denuncia: "Agli Internazionali di Roma mi hanno chiamato sushi o Cina. Succede sempre lì" Nishioka ricorda quanto accaduto a Roma e cita gli insulti ricevuti dai tifosi sia in occasione di un match con Sonego, che in questa edizione.

A cura di Marco Beltrami

Più di un tennista a Roma ha dovuto fare i conti con alcuni spettatori molesti. Scommettitori e sostenitori un po' troppo scatenati hanno creato qualche problema ai giocatori, rovinando la bellissima atmosfera degli Internazionali d'Italia. Non sono mancate anche le reazioni, pacate ma decise, come quelle di Mensik e De Minaur che si sono fatti sentire. Una denuncia è arrivata anche dai social, da un giocatore uscito di scena repentinamente, ovvero il giapponese Nishioka.

Scommettitori e tifosi molesti al torneo di Roma, Nishioka affonda il colpo sui social

Il tennista numero 74 del mondo su X ha condiviso il video del momento in cui Mensik a Roma ha rimproverato alcuni tifosi presenti alle sue spalle. Il ceco durante il match contro Marozsan, si è vendicato di chi era proprio in prima fila, spiegando loro dopo uno scambio che non si poteva andare avanti così, con insulti e comportamenti scorretti. Al termine del confronto poi ecco un bacio e un saluto speciale per i sostenitori molesti.

Nishioka ha ricordato quanto accaduto nel 2023, in occasione di una partita contro il padrone di casa Sonego. Queste le sue parole: "Ho visto situazioni simili a Roma. Qualche anno fa ho giocato contro Sonego e i tifosi italiani urlavano "andiamo a Sushi!". Tutto si è ripetuto anche nel match contro Lajovic di questa edizione: "Quest'anno qualcuno mi ha chiamato "come on Cina!", durante il match. So che è una cosa che fanno in pochi, ma a Roma succede spesso".

Cosa successe tra Nishioka e Sonego

Ma cosa successe all'epoca nella partita tra Nishioka e Sonego? Il pubblico si arrabbiò con il giapponese che volle rendersi conto di un segno di un colpo di Sonego, andando a controllare il segno. Dopo aver cancellato lo stesso, a conferma dunque che il punto era del suo avversario, ingenerosamente Nishioka fu fischiato copiosamente. Una sorta di malinteso dunque per il giocatore che a distanza di due anni ha parlato anche di quanto ascoltato dalle tribune.