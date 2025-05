Mensik aspetta la fine della partita a Roma per vendicarsi: alcuni spettatori hanno esagerato

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Anche Jakub Mensik a Roma ha dovuto fare i conti con le intemperanze di alcuni tifosi. Il tennista ceco durante la partita vinta contro Maroszan è stato beccato a più riprese da alcuni spettatori presenti proprio a ridosso del campo. Una situazione difficile da sopportare per il giovane talento, che si è vendicato poi al termine del confronto. Scene tutt'altro che inedite agli Internazionali d'Italia.

Mensik si vendica di alcuni spettatori molesti

4-5 persone posizionate proprio in prima fila a ridosso dalla balaustra hanno a quanto pare disturbato a più riprese Mensik. Qualche parola di troppo, anche pesante, che ha infastidito e non poco il ceco. Si tratterebbe di un gruppo di persone che già nei giorni scorsi aveva fatto capolino al Foro Italico, e si era fatto "riconoscere". Il motivo di questo comportamento? Potrebbero essere degli scommettitori, che non sono mancati in questi giorni sugli spalti del Foro italico.

La vendetta di Mensik contro gli scomettitori

Mensik che già durante la sfida qualche volta si è girato verso i tifosi molesti per rispondere a tono, non si è lasciato comunque irretire. Al momento dei saluti con Maroszan, molto cordiali, il giocatore vincente si è girato verso l'angolo dei sostenitori molesti e ha detto qualcosa indicandoli. Loro sono rimasti fermi, senza proferire parola mentre il resto del pubblico si è lasciato andare ai mugugni.

Mensik come De Minaur a Roma

Queste scene fanno il paio con quanto accaduto nella serata di ieri a De Minaur. L'australiano ha dovuto fare i conti con due scommettitori che lo hanno apostrofato costantemente spingendolo poi alla vendetta. Anche lui, prima di Mensik, si è lamentato a gran voce in maniera ancor più decisa rispetto al suo collega. Impossibile andare avanti così. E la sensazione è che questa piaga non sia finita qui.