Next Gen ATP Finals 2021: programma, partecipanti e chi va in semifinale al torneo di Milano Dal 9 al 13 novembre a Milano si giocano le Next Gen ATP, il torneo riservato agli otto migliori Under 21 della stagione. Musetti ha battuto Gaston nella seconda giornata del torneo e ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali: decisivo sarà il match contro Korda, in programma nella serata di oggi, giovedì 11 novembre. Vanno in semifinale i primi due giocatori di ogni girone. Le Next Gen ATP di Milano sono un torneo molto particolare in cui vengono stravolte le regole abituali del tennis.

A cura di Alessio Morra

È ufficialmente iniziata la Next Generation ATP Finals, il torneo che vede sfidarsi i migliori otto giovani Under 21 del tennis, sono in programma all'Allianz Cloud di Milano dal 9 al 13 novembre. Musetti si impone su Gaston in 5 set durante la seconda giornata del torneo, riscattando la sconfitta con Baez all'esordio. Oggi l'italiano affronterà Korda in un match decisivo per la qualificazioni alle semifinali, in programma domani venerdì 12 novembre. Lo statunitense, infatti, ha vinto sia contro Gaston che contro Baez. Alcaraz è il primo semifinalista del torneo: lo spagnolo ha vinto entrambe le due sfide contro Rune e contro Nakashima, strappando il pass per il turno successivo.

Gli otto partecipanti al torneo sono stati divisi in due gironi con Alcaraz e Musetti destinati a due gruppi diversi: il tennista italiano affronterà per il Gruppo B Korda, Baez e Gaston. Nel gruppo A invece Nakashima, Cerundolo e Rune insieme ad Alcaraz.

L'Intesa SanPaolo Next Gen Finals si gioca con una formula molto particolare, innovativa che un giorno potrebbe essere adottata anche da tornei importanti. Il torneo farà da antipasto alle Atp Finals, dal 14 al 21 novembredono la stagione e vengono disputate dagli 8 migliori giocatori al mondo.

Il programma di oggi delle Next Gen Atp Finals: quando gioca Musetti

Da martedì 9 novembre a giovedì 11 si disputeranno le partite della fase a gironi. Quattro partite ogni giorni, due nella sessione pomeridiana e due in quella serale. Venerdì 12 invece si giocheranno le semifinali, a partire dalle ore 14. Mentre sabato 13, con inizio non prima delle 19.30, si terrà la finale della quarta edizione delle Next Gen, che nelle precedenti edizioni sono stati vinte da Chung, Tsitsipas e Sinner.

Giovedì 11 novembre

Alcaraz – Cerundolo dalle 14.00

dalle 14.00 Nakashima – Rune non prima delle 15.30

non prima delle 15.30 Baez – Gaston non prima della 19:30

non prima della 19:30 Korda – Musetti a seguire

Venerdì 12 novembre

Semifinali – dalle ore 14:00

Sabato 13 novembre

Finale – dalle ore 19:30

Chi partecipa alle Next Gen ATP Finals

La Next Gen ATP si disputa a Milano dal 9 al 13 novembre. A questo torneo partecipano gli otto migliori Under 21 della stagione. Non ci sono tutti coloro che si sono piazzati nelle prime otto posizioni però. Perché qualcuno ha rinunciato, come Sinner che è alle Finals e Brooksby, giovane americano di talento fermato da un infortunio, ma l'elenco dei partecipanti è di prim'ordine con due stelle che luccicano e cioè Carlos Alcaraz, che a 18 anni è già vicino alla top 20, e il nostro Lorenzo Musetti.

Gli 8 giocatori che partecipano sono:

Alcaraz (Spagna)

Korda (Stati Uniti)

Musetti (Italia)

Nakashima (Giappone)

Cerundolo (Argentina)

Baez (Argentina)

Rune (Danimarca)

Gaston (Francia).

I gironi delle Next Generation Atp: Musetti nel gruppo B, Alcaraz nel gruppo A

Ecco i gruppi, definiti tramite sorteggio, della quarta edizione delle Intesa SanPaolo Next Generations ATP Finals. Musetti è stato inserito nel gruppo B insieme a Korda, Baez e Gaston; nel Gruppo A Alcaraz, Nakashima, Cerundolo, Rune.

Gruppo A

Carlos Alcaraz (Spagna)

Brandon Nakashima (Stati Uniti)

Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

Holger Vitus Nodskov Rune (Danimarca)

Gruppo B

Sebastian Korda (Stati Uniti)

Lorenzo Musetti (Italia)

Sebastian Baez (Argentina)

Hugo Gaston (Francia)

Il nuovo regolamento per le Next Generation ATP Finals 2021 a Milano

Questo torneo sin dalla prima edizione ha avuto delle regole differenti rispetto a tutti i tornei. Si decise di cambiare anche per sperimentare una serie di novità che magari avrebbero potuto, un domani, sostituire le regole tradizionali. Quella più clamorosa riguarda i set che vince chi conquista per primo quattro giochi. Quindi non serve ad esempio un 6-4 per vincere un set, ma un 4-2 o un 4-1. In caso di 3-3 si va subito al tie-break. Sul 40-40 si gioca il ‘killer point', chi lo vince conquista il gioco. Tutte queste regole sono state create per avere degli incontri molto più brevi, e tutti si giocheranno al meglio dei cinque set. C'è anche l'ok al coaching, che dà ai giocatori la possibilità di parlare con i rispettivi allenatori. C'è un limite di un solo Medical Time Out per giocatore e per partita, il riscaldamento pre partita è ridotto a soli quattro minuti.

Vanno in semifinale i primi due giocatori di ogni gruppo con una classifica che si baserà sul maggior numero di vittorie nel girone.

Dove vedere le Next Generation ATP in diretta TV e streaming su Sky e SuperTennis

Sarà possibile seguire in diretta TV gli incontri delle Next Generation Atp Finals di Milano su Sky, previo abbonamento, ai canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ed in chiaro su SuperTennis TV. Per la diretta streaming, invece, basterà collegarsi all'app SkyGo o alla piattaforma Now.