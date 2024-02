Nadal accusato di sessismo in Spagna: una frase sui guadagni delle donne scatena polemiche feroci Nadal nella bufera: il tennista spagnolo accusato di sessismo per una frase sul fatto che le giocatrici del circuito debbano essere pagate come le loro controparti maschili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Rafael Nadal non sta passando un periodo molto felice. Il forte tennista spagnolo era stato al centro di diverse polemiche dopo essere diventato l’ambasciatore della Federazione Tennis dell’Arabia Saudita e per aver detto ‘sì' al Kings Slam, il torneo esibizione che si terrà a Riyad: il ventidue volte vincitore Slam è stato al centro di pesantissime critiche per questa duplice scelta ma nelle scorse ore è finito al centro del dibattito in Spagna per alcune parole pronunciate in merito ai guadagni delle donne nello sport e nel tennis.

Il maiorchino si è espresso in maniera molto controversa sul tema della parità di genere nel suo sport, soprattutto quando è stato chiesto al 14 volte campione del Roland Garros se le giocatrici del circuito debbano essere pagate come le loro controparti maschili e ha risposto così: "Gli stessi stipendi? No, perché farlo?".

Nadal ha subito provato a correggere il tiro ma la toppa è stata peggiore del buco, come si dice spesso: "Quello che è ingiusto è che non ci sono pari opportunità. Se mi chiedi se sono femminista, dimmi cosa significa essere femminista. Se mi dici che essere femminista significa che un uomo e una donna devono avere le stesse opportunità, sono femminista. Ho una sorella, una madre…Questo termine femminista è portato all'estremo… Ma ovviamente voglio l'uguaglianza".

Queste parole sono state molto criticate in Spagna e Rafa Nadal è finito al centro di un ferocissimo dibattito che va avanti da diverse ore.

Intanto il rientro dell’ex numero uno del mondo slitta perché il maiorchino ha annunciato che non parteciperà al torneo di Doha, Atp 250 che si terrà in Qatar la prossima settimana. Nadal lo ha comunicato con un post sui propri profili social: "Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha, dove gli organizzatori del torneo e i fantastici tifosi del Qatar mi hanno sempre supportato moltissimo. Purtroppo non sono pronto per giocare e non potrò venire a Doha. Ci volevo davvero essere e giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria del 2014. Mi concentrerò sul lavoro di recupero per essere pronto per l'esibizione di Las Vegas e per lo straordinario torneo di Indian Wells".

Rafa era rientrato a Brisbane, a fine dicembre, ed era anche sembrato in buona forma, ma una lesione muscolare lo ha costretto a saltare gli Australian Open, con nuovi dubbi sulla sua tenuta fisica. L’impressione generale è che rivedremo Nadal soltanto sulla terra, ma comunque proverà a rientrare per Indian Wells anche se è tra poco più di due settimane e il tempo per farsi trovare pronto si riduce sempre di più.