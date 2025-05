video suggerito

Musetti-Zverev oggi ai quarti degli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming Lorenzo Musetti affonterà stasera Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma: il match è in programma nella sessione serale, non prima delle 20:30. Diretta su Sky a pagamento e su Rai2 in chiaro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

Lorenzo Musetti è in grande forma: ora lo scoglio durissimo Zverev

Se i riflettori a Roma sono puntati in gran parte sul rientro finora felice del numero uno al mondo Sinner dopo la squalifica, anche Lorenzo Musetti sta infiammando il tifo al Foro Italico: il 23enne tennista toscano si è qualificato pure lui per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, dove stasera affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il match tra i due sarà l'ultimo in programma sul campo centrale, nella sessione serale, non prima delle 20:30. È una sfida che testerà ulteriormente gli enormi progressi fatti negli ultimi mesi da Musetti, salito al numero 9 al mondo: Zverev è classificato alla seconda posizione del ranking, avanti a lui c'è solo Sinner. Uno scoglio dunque durissimo. I due arrivano al confronto dei quarti dopo aver eliminato negli ottavi rispettivamente Medvedev l'azzurro e Fils il tedesco. Lorenzo è avanti nei precedenti con Zverev: i loro head to head sono 2-1 per il carrarino, che ha vinto le ultime due sfide. In caso di vittoria, Musetti affronterebbe poi in semifinale il vincente dell'altro quarto della parte bassa del tabellone tra Alcaraz e Draper.

A che ora gioca Musetti oggi contro Zverev agli Internazionali di Roma: orario e programma

Il quarto di finale dell'ATP 1000 di Roma tra Musetti e Zverev si giocherà sul campo centrale nella sessione serale: alle 19 è in programma Sabalenka-Zheng per il torneo femminile, poi a seguire ci sarà il match tra il toscano e il tedesco, in ogni caso non prima delle 20:30. Si prevede ovviamente il pienone per una partita attesissima, che vedrà un tifo presumibilmente molto caloroso per il 23enne di Carrara. Il Musetti visto finora al Foro Italico è una versione non solo talentuosa (e su questo non c'erano mai stati dubbi), ma anche molto continua e sul pezzo, senza gli alti e bassi – e le invettive – che lo avevano limitato in passato: l'attesa per vedere come andrà il test di altissimo livello contro Zverev è tanta.

Musetti-Zverev, dove vederla in diretta TV e streaming

Musetti-Zverev sarà visibile stasera in diretta non solo a pagamento su Sky, ma anche in chiaro sugli schermi della Rai. Gli abbonati Sky, emittente che trasmette l'intero torneo di Roma, potranno assistere al match dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia sui canali 201 (Sky Sport 1) e 203 (Sky Sport Tennis) della piattaforma satellitare. La partita si potrà vedere anche in streaming sull'app Sky Go, e per chi ha il pass a pagamento anche sul servizio NOW. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, il match andrà in onda in diretta su Rai2.

I precedenti tra Musetti e Zverev

Sono tre i precedenti tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev: il bilancio al momento vede l'azzurro in vantaggio 2-1. Il tedesco ha vinto il primo confronto diretto sulla terra di Madrid nel 2022 (ottavi di finale, 6-3/1-0 e ritiro del toscano), poi nei due successivi incontri è stato Musetti a prevalere, in entrambe le occasioni lo scorso anno: nei quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi (terra battuta, 7-5/7-5) e nei quarti del cemento indoor a Vienna (2-6/7-6/6-4).