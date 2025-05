video suggerito

Musetti e Medvedev giocano un punto bellissimo mentre a Roma si scatena il diluvio: scene surreali Situazione surreale a Roma con la partita tra Medvedev e Musetti che ha fatto i conti con la pioggia. I due tennisti hanno giocato un punto in condizioni complicati. Lorenzo si è poi imposto in due set. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

La pioggia, ampiamente prevista a Roma, alla fine è arrivata e ha creato non pochi problemi agli Internazionali d'Italia. Curioso in particolare quanto accaduto durante la partita tra Musetti e Medvedev, vinta poi dal primo. I due si sono ritrovati a giocare un punto molto importante in condizioni molto difficili, sotto un vero e proprio diluvio. Una situazione surreale, prima della sospensione del confronto, proprio sul match point in favore di Muso.

Musetti e Medvedev sorpresi dalla pioggia, giocano un punto in condizioni surreali

Sul punteggio di 7-6, 5-4 in favore del tennista italiano, le prime gocce di pioggia si sono improvvisamente intensificate. In pochi secondi un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sui campi in terra rossa del Foro Italico. Se gli spettatori hanno potuto fare ricorso agli ombrelli, Musetti e Medvedev hanno continuato a giocare. Questo perché la superficie di questi campi, consente la possibilità di proseguire per un breve periodo, con l'assorbimento dell'acqua.

Musetti-Medvedev giocano un gran punto sotto il diluvio

Una situazione che sarebbe impensabile sul cemento e sull'erba che diventerebbero molto più pericolosi per i protagonisti. Su un campo molto pesante, Musetti e Medvedev sono andati avanti per uno scambio duro. Alla fine si è risolto tutto con una splendida palla corta da parte del tennista italiano che ha sorpreso l'avversario.

La partita sospesa sul match point

Quest'ultimo ha provato comunque ad arrivare sulla sfera senza riuscirci. Dopo questo punto che ha permesso, sotto l'acqua, a Musetti di arrivare a match-point, ecco la sospensione da parte del giudice di sedia. La pioggia si era ulteriormente intensificata, rendendo impossibile la prosecuzione. Tutti negli spogliatoi, in attesa dunque del miglioramento meteorologico. Segnali di speranza solo dopo un paio di ore, quando Lorenzo ha chiuso il discorso ottenendo una vittoria pesantissima.