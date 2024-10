video suggerito

Musetti vola i semifinale a Vienna dopo la rimonta contro Zverev: terzo set da vero fenomeno L'avvio difficile non ha penalizzato Musetti contro Zverev: a Vienna l'italiano si qualifica per le semifinali dove incontrerà Draper.

A cura di Ada Cotugno

Lorenzo Musetti macina strada e dopo il bellissimo percorso di Parigi spera di mettere la ciliegina sulla torta a Vienna: l'italiano ha battuto per la seconda volta di fila Alexander Zverev con una rimonta pazzesca che gli permette di accedere alle semifinali dopo una partita folle, dalla quale è uscito come un vero campione.

La partenza non è stata delle migliori e anzi, si è trovato parecchio in difficoltà con il tedesco che ha passeggiato con il punteggio di 2-6. Ma poi è arrivata la grande reazione fino al terzo set, quello in cui è riuscito a brillare in tutto il suo splendore. Nel prossimo turno incontrerà Jack Draper, vincitore in tre set contro Machac.

La rimonta di Musetti contro Zverev

Il primo set è stato pessimo per il tennista italiano che probabilmente non si aspettava di partire così male. È stato schiacciato dal suo avversario, completamente disinvolto e bravo ad approfittare di tutti gli errori di distrazione di Musetti che appare sottotono, completamente incapace di reagire agli assalti di Zverev che intanto andava avanti con grandissima sicurezza.

Il secondo set gli ha permesso di rivedere la luce, trovando un pareggio che sembrava complicatissimo, ma è nel terzo parziale che Musetti sale in cattedra e va a prendersi la semifinale con coraggio e grande lucidità. Non era da tutti mettere in scena una rimonta così, eppure il toscano ci è riuscito alla grandissima: l'entusiasmo lo trascina verso la vittoria, nonostante uno Zverev capace di mantenere alti livelli per tutta la partita.

Alla fine però in 2 ore e 40 minuti è Musetti a portare a casa la gioia più grande con un terzo set sontuoso, fatto di servizi impeccabili e rovesci potenti che chiudono la partita sul risultato di 2-6, 7-6, 6-4 fra gli applausi del pubblico che ha assistito a un vero spettacolo. Le aspettative a Vienna si sono alzate tantissimo e l'italiano ha dimostrato di poter stare al passo.