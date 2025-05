Musetti tiene l’ombrello alla raccattapalle sotto la pioggia: il pubblico non resta indifferente

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti, oltre a sfoderare un'altra prestazione convincente al Roland Garros contro Daniel Elahi Galan, si è preso la scena per un bel gesto, sottolineato anche dagli applausi del pubblico di casa. Durante un’interruzione causata dalla pioggia, il tennista italiano ha voluto riparare una giovane raccattapalle utilizzando l’ombrello che, in realtà, era destinato a lui.

Musetti vince e convince al Roland Garros contro Galan, poi il bel gesto

6-4, 6-0, 6-4 il punteggio per Lorenzo, che non ha mai dato l’impressione di essere in difficoltà contro il colombiano, confermandosi per lui una vera e propria bestia nera. Come spesso accade ultimamente, Musetti ha regalato al pubblico diversi colpi spettacolari, destinati a finire negli highlights di giornata. Ma non solo: l’azzurro ha dimostrato anche grande sensibilità proprio poco prima della conclusione del match.

Lorenzo tiene l'ombrello alla raccattapalle

Il giudice di sedia è stato costretto a interrompere il gioco a causa della pioggia battente, fortunatamente durata solo pochi minuti. Musetti e Galan si sono seduti sulle rispettive panchine in attesa della ripresa. A quel punto, accanto al tennista azzurro è arrivata una raccattapalle per tenergli l’ombrello, come da prassi. Ma la scena è durata pochissimo: Musetti si è fatto passare l’ombrello e, con un gesto di grande gentilezza, ha preferito reggerlo lui per evitare alla ragazza lo sforzo. Lei ha ricambiato con un sorriso, misto a un pizzico di imbarazzo.

Vedendo la scena, anche Galan ha deciso di fare lo stesso, chiedendo al raccattapalle al suo fianco di cedergli l’ombrello per poterlo tenere personalmente. Quando le immagini del gesto di Musetti sono apparse sui maxischermi, il pubblico ha reagito con un lungo applauso. Non è la prima volta che assistiamo a episodi simili: basti pensare a Sinner a Indian Wells o a Djokovic, che proprio al Roland Garros fece felice un giovane raccattapalle. Il bello dello sport.