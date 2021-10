Musetti subito fuori a Indian Wells, bene Paolini e Mager. Raducanu eliminata al 1° turno Negli ultimi match del Masters di Indian Wells brutta sconfitta contro Lorenzo Musetti, subito ko conto Ramos Vinolas. Imprese di Gianluca Mager e di Jasmine Paolini, che hanno battuto rispettivamente Fucsovics e Mertens. Sorprendente eliminazione della vincitrice degli US Open Emma Raducanu, astro nascente del tennis femminile.

A cura di Marco Beltrami

Subito emozioni a Indian Wells. Nel Masters 1000 americano, Lorenzo Musetti è stato eliminato al 1° turno dall'esperto spagnolo Albert Ramos-Vinolas, in un match che praticamente non è stato mai in discussione. Le gioie azzurre sono arrivate da Gianluca Mager che ha superato con una bella prova Martin Fucsovics, e nel femminile da Jasmine Paolini che dopo una battaglia ha superato la 18a giocatrice al mondo Elise Mertens. Sempre tra le donne, sconfitta a sorpresa per la vincitrice degli ultimi Us Open Emma Raducanu.

Niente da fare per Musetti a Indian Wells

Prosegue il momento no di Lorenzo Musetti che saluta subito Indian Wells. Perentoria la sconfitta da parte del talento carrarino contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 48 del ranking Atp. Gli ultimi appuntamenti della stagione serviranno al giovane azzurro, 62° giocatore al mondo, per riorganizzare le idee in vista della prossima annata. Ko anche Roberto Marcora (208 Atp) contro il più quotato Pedro Martinez.

Bene Mager e la Paolini, grande impresa per Jasmine contro la Mertens

A regalare una gioia all'Italia del tennis ci ha pensato Gianluca Mager che in tre set ha battuto l'ungherese Fucsovics. Bella rimonta per il numero 73 Atp, contro un giocatore che lo precede in classifica di circa 30 posizioni. Adesso ad attenderlo c'è una sfida ostica contro Gael Monfils, battuto da Sinner (saltato il doppio con Berrettini per l'infortunio di quest'ultimo) in finale a Sofia. Nel tabellone femminile superlativa Jasmine Paolini: l'azzurra che ha vinto pochi giorni fa il suo primo titolo WTA a Portorose, ha vinto dopo 3 ore di gioco 3-6, 6-4, 6-4 contro Elise Mertens, 18a giocatrice al mondo.

Sorpresa Raducanu: subito fuori a Indian Wells

Ha fatto molto rumore invece, parlando dei risultati dei primi turni, l'eliminazione al primo turno della britannica Emma Raducanu. La 17a giocatrice al mondo, astro nascente del tennis mondiale e trionfatrice degli US Open, è stata battuta agevolmente in due set (6-2, 6-4) dalla bielorussa Aljaksandra Sasnovic, n. 100 del mondo. Un risultato assolutamente sorprendente