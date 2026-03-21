Sinner-Dzumhur 6-3 6-3: Jannik domina il primo set e va al 3° turno a Miami, sfiderà Moutet o Machac

Il principale antagonista di Sinner, ovvero Carlos Alcaraz ha iniziato il torneo di Miami con un successo su Fonseca. Il brasiliano che aveva affrontato a Indian Wells Jannik ha parlato così del dualismo tra i primi due giocatori al mondo: "Sinner è più come un robot che colpisce la palla fortissimo e fa tutto alla perfezione.Carlos invece può fare tutto: può giocare con il topspin, può spingere forte la palla, ha un ottimo movimento, va a rete. Quindi ha tutto ed è più difficile leggere il suo gioco. Inoltre spezza molto il ritmo".