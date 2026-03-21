Sinner-Dzumhur 6-3 6-3: Jannik domina il primo set e va al 3° turno a Miami, sfiderà Moutet o Machac

Jannik Sinner non sbaglia un colpo e si qualifica per il terzo turno del Miami Open. Il numero due del mondo ha superato Damir Dzumhur, numero 76 ATP, con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e dieci minuti, mostrando grande solidità. Nel primo set, Sinner ha strappato subito il servizio a Dzumhur nel secondo game e ha annullato una palla del controbreak nel settimo. Anche nel secondo parziale, il break arriva rapidamente nel terzo game, permettendogli di chiudere agevolmente 6-3. Con questo successo, Jannik diventa il primo tennista a conquistare 12 vittorie consecutive in due set in un Masters 1000 dal 1990. Al terzo turno affronterà il vincente tra Moutet e Machac.
Sinner avanza al 3° turno: Dzumhur sconfitto 6-3, 6-3
Jannik Sinner non sbaglia un colpo e si qualifica per il terzo turno del Miami Open: battuto 6-3 6-3 Dzumhur. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Moutet e Machac.
Sinner conferma il servizio, 5-3 su Dzumhur
Il numero due del mondo domina il suo turno di battuta, chiudendo senza concedere punti e portandosi sul 5-3. Ora Dzumhur è pronto a servire per rimanere in partita.
Dzumhur conferma il servizio, Sinner avanti 4-3
Il bosniaco gioca un ottimo game al servizio e, sul 30-30, trova il suo primo ace del match. Chiude il settimo gioco grazie a una prima vincente.
Sinner conferma il servizio, 4-2 su Dzumhur
Jannik apre il game con il nono ace del match, portandosi subito 15-0. Sale rapidamente 40-0, subendo un solo punto a causa di un doppio fallo (40-15). Con una prima vincente chiude senza problemi il turno di battuta. Finora, Sinner ha concesso solo otto punti in risposta a Dzumhur.
Dzumhur salva quattro palle break e mantiene il servizio, Sinner resta avanti 3-2
Jannik raggiunge 15-40 e si procura due opportunità per il doppio break, ma Dzumhur si affida al servizio e con due prime efficaci porta il punteggio sul 40-40. Ai vantaggi, Sinner ha altre due chance di break, entrambe annullate dal bosniaco, che poi conquista due punti consecutivi per chiudere il game. Nonostante la rimonta, Sinner mantiene il vantaggio di un break: 3-2.
Sinner conferma il servizio e porta il punteggio sul 3-1 contro Dzumhur
Jannik inizia il game con un ace, poi sfrutta servizio e dritto per salire 30-0. Il 40-0 arriva grazie all’ottavo ace della partita, e sul 40-15 chiude il game, consolidando il break ottenuto nel terzo gioco: 3-1.
Sinner strappa subito il servizio a Dzumhur nel secondo set
Secondo set dall'avvio deciso per Sinner che ha strappato subito il servizio a Dzumhur. 2-1 in favore dell'italiano che non sembra avere particolari problemi.
Sinner ha vinto il primo set in poco più di mezz'ora con il risultato di 6-3
Jannik Sinner ha dominato il primo set. 6-3 in favore dell'italiano che ha avuto bisogno di poco più di mezz'ora per avere la meglio della resistenza del bosniaco.
Sinner avanti 5-3 ora serve per il primo set
Dopo qualche game ballerino, e una palla break salvata, Sinner si porta avanti sul 5-3 e ora potrà servire per il primo parziale. Una buona notizia dunque per l'azzurro che sta confermando il divario sul bosniaco.
Sinner dominante, costante pressione su Dzumhur che si affida al servizio
Soffre e non poco Dzumhur costretto sempre alla difensiva da Jannik Sinner. Il tennista italiano fa fruttare il break e ora è avanti 4-2. Non c'è partita nonostante il piglio del bosniaco.
Sinner parte molto forte: break e subito 3-1
Jannik Sinner protagonista di una partenza molto decisa. Subito 3-0 per l'azzurro che piazza il break e mette il match sui binari giusti. Il bosniaco si riavvicina con il servizio.
L'orario d'inizio di Sinner-Dzumhur
La partita tra Sinner e Dzumhur dovrebbe iniziare non prima delle 18:30 ora italiana. Questa la previsione più plausibile, tenendo conto del confronto precedente tra Pegula e Jones. Nel caso in cui questo match dovesse allungarsi, allora anche Sinner slitterebbe.
Il ranking di Sinner, può accorciare le distanze da Alcaraz
Jannik Sinner va a caccia del bis dopo Indian Wells per accorciare ancora le distanze dalla vetta. In caso di semifinale, l'azzurro otterrebbe 650 punti, 1000 invece i punti in caso di vittoria del torneo. Tutto dipenderà dai risultati di Alcaraz che l'anno scorso è stato eliminato subito a sorpresa da Goffin. Anche lui dunque ha la possibilità di guadagnare punti.
Il prossimo avversario del vincente tra Sinner e Dzumhur
Sinner è ampiamente favorito in vista del match contro Dzumhur. In caso di vittoria, Jannik affronterà un avversario sulla carta più complicato, ovvero uno tra la 30a testa di serie Moutet e Machac.
Il programma di oggi a Miami
La partita tra Sinner e Dzumhur è la seconda in programma oggi sul campo centrale del Miami Open. I due scenderanno in campo non prima delle 13 dopo la sfida del tabellone femminile tra Jones e Pegula. Si partirà dunque almeno alle 18.30, ora italiana.
Alcaraz batte Fonseca, le considerazioni di Joao e i paragoni con Sinner
Il principale antagonista di Sinner, ovvero Carlos Alcaraz ha iniziato il torneo di Miami con un successo su Fonseca. Il brasiliano che aveva affrontato a Indian Wells Jannik ha parlato così del dualismo tra i primi due giocatori al mondo: "Sinner è più come un robot che colpisce la palla fortissimo e fa tutto alla perfezione.Carlos invece può fare tutto: può giocare con il topspin, può spingere forte la palla, ha un ottimo movimento, va a rete. Quindi ha tutto ed è più difficile leggere il suo gioco. Inoltre spezza molto il ritmo".
Chi è Damir Dzumhur, primo avversario di Sinner a Miami
Damir Dzumhur è attualmente il numero 76 del mondo, ma in passato ha anche raggiunto la posizione numero 23 diventando così il tennista più importante del suo Paese. Il bosniaco ha conquistato 3 titoli in carriera, sfoderando un rendimento altalenante. Molto mobile, fa del suo tennis vario il suo punto di forza, anche se la sua superficie preferita è sicuramente la terra.
Gli altri italiani in gioco ancora a Miami
Jannik Sinner non è l’unico italiano ancora in gioco a Miami. Infatti nel tabellone maschile c’è anche Matteo Berrettini che si è tolto la soddisfazione di battere Bublik dopo Muller, dando sensazioni positive. Bene anche Jasmine Paolini che ha superato al secondo turno Townsend. Già fuori, Cobolli, Darderi, Arnaldi, Bellucci e Cocciaretto.
Sinner reduce dalla vittoria a Indian Wells torna a Miami dopo il trionfo del 2024
Jannik Sinner torna a giocare a Miami dopo l'assenza dell'anno scorso legata alla sospensione per il caso Clostebol. Il tennista italiano arriva in Florida da campione in carica di Indian Wells e con buone sensazioni. Su questo campo ha raggiunto due finali, nel 2021 e nel 2023, imponendosi poi nel 2024 travolgendo Dimitrov.
Sinner e Dzumhur si affrontano per la prima volta in carriera
Sinner e Dzumhur si affrontano per la prima volta in carriera. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera e per questo per entrambi sarà una prima volta. Un percorso molto diverso per i due: Jannik è praticamente sempre stato nei big, mentre il bosniaco viene da una lunga gavetta.
Dove vedere Sinner-Dzumhur oggi a Miami Open in TV e streaming
La partita tra Sinner e Dzumhur, come tutte quelle del torneo di Miami, si potrà vedere in TV in esclusiva solo su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Tennis. Nessuna diretta in chiaro dunque. Streaming su Sky GO, app per gli abbonati all'emittente satellitare, e NOW.