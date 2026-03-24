Sinner-Michelsen in diretta LIVE, in campo dalle 21 a Miami Open: Jannik in campo negli ottavi di finale

Jannik Sinner torna in campo stasera al Miami Open. Il numero 2 del tabellone, favoritissimo dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz, scenderà sul terreno di gioco dell'Hard Rock Stadium di Miami non prima delle ore 21 contro l'americano Alex Michelsen, numero 40 della classifica ATP. Sinner è favoritissimo. Due i precedenti, entrambi datati 2024 e vinti naturalmente da Sinner, senza perdere un set. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming per abbonati con Sky Go o NOW.
Chi è Alex Michelsen
Numero 40 della classifica ATP, classe 2004, l'americano ha 30 come best ranking. Finora non ha vinto nemmeno un titolo ATP, al netto di tre finali perse. Con Sinner ha già giocato e perso due volte. In questo torneo di Miami ha vinto contro Bellucci, Norrie e Tabilo, in un finale molto polemico.
Jannik Sinner è l'ultimo italiano in gara a Miami, esclusi i doppisti
In singolare è rimasto solo lui, il migliore, cioè Jannik Sinner che è in piena corsa a Miami. Fuori tutti gli altri in singolare, maschile e femminile. Ma in doppio sono in corsa sia Bolelli/Vavassori e poi Errani/Paolini.
Il percorso di Sinner, vincitore a Indian Wells che a Miami generalmente vola
Sul cemento è quasi imbattibile. Dopo aver vinto il torneo 1000 di Indian Wells, Sinner è favoritissimo a Miami per realizzare il Sunshine Double. Jannik ha una serie aperta pure in Florida, dove ha vinto il torneo nel 2024, ma non ha disputato il torneo nel 2025. Fin qui due passeggiate di salute, la prima con Dzumhur, l'altra con Moutet.
I precedenti tra Sinner e Michelsen
Due sfide tra l'azzurro e l'americano, entrambe giocate sul cemento, entrambe datate 2024. Precisamente estate 2024, quando Sinner si impose prima a Cincinnati e poi agli US Open, tornei che poi portò a casa. Dunque è 2-0 Sinner negli head to head con Michelsen.
Dove vedere Sinner-Michelsen oggi a Miami Open in TV e streaming
Jannik Sinner contro Alex Michelsen. L'incontro degli ottavi di finale non inizierà prima delle ore 21. Il programma potrebbe anche produrre un rallentamento e il via potrebbe arrivare leggermente in seguito. In ogni caso diretta TV in esclusiva su Sky, che manderà in onda con il commento di Pero e Bertolucci su Sky Sport Uno, canale 201. Streaming anche rigorosamente per abbonati con Sky Go o NOW. Non c'è diretta in chiaro.