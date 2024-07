video suggerito

Musetti sparisce dall’inquadratura, poi stampa un punto mostruoso: è caldissimo per le Olimpiadi Lorenzo Musetti è la nostra punta di diamante alle Olimpiadi dopo il forfait di Sinner. Il toscano arriva a Parigi al top: è in semifinale a Umago, contro Lajovic ha giocato un punto pazzesco dopo essere sparito dal campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In assenza di Jannik Sinner, costretto a dare forfait alle Olimpiadi a causa della tonsillite, le speranze dell'Italia ai Giochi di Parigi sono soprattutto riposte nel tennis meraviglioso di Lorenzo Musetti. Il 22enne carrarino è caldissimo nel periodo e sta finalmente abbinando i suoi colpi incredibili ai risultati: dopo una stagione sull'erba eccellente (semifinale a Stoccarda, finale al Queen's e soprattutto semifinale a Wimbledon persa con Djokovic), Musetti è in semifinale all'ATP 250 di Umago, torneo sulla terra battuta con cui si sta riadattando alla superficie su cui si giocheranno le Olimpiadi, nello stesso impianto del Roland Garros. Nel corso del match dei quarti vinto contro Lajovic, il toscano ha giocato uno dei suoi colpi pazzeschi, addirittura dopo essere uscito dall'inquadratura televisiva.

Musetti in semifinale a Umago: contro Lajovic gioca un punto pazzesco

Musetti – che è testa di serie numero 2 del torneo croato in virtù della sua 17sima posizione al mondo, in prepotente risalita e vicino al suo best ranking (15° posto a giugno dell'anno scorso) – giovedì ha affrontato nei quarti di finale l'esperto serbo Dusan Lajovic, battuto in rimonta al terzo set. Il tennista italiano aveva perso il primo parziale 7-5 in quasi un'ora di gioco, poi è andato via liscio 6-3/6-0.

Un punto vinto da Lorenzo spiega meglio di ogni statistica il suo attuale stato psicofisico: su un servizio kick esterno di Lajovic, Musetti è stato spinto molto fuori dal campo, così vicino ai tabelloni da finire addirittura fuori dall'inquadratura televisiva. Il serbo ovviamente ha giocato incrociato – dalla parte opposta e scoperta del campo – ma il carrarino non solo ci è arrivato, ma ha stampato il suo avversario con un passante di dritto in corsa, facendo crollare per gli applausi il centrale di Umago al grido di "Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo".

Adesso Musetti è atteso in semifinale dal 18enne ceco Jakub Mensik, numero 81 al mondo, contro il quale parte netto favorito. Nel caso vinca, in finale giocherebbe contro il vincente dell'altro match di oggi, tra la testa di serie numero uno del torneo, il russo Andrey Rublev, e l'argentino Francisco Cerundolo. Poi sarà tempo di Olimpiadi, dove Lorenzo sfiderà al primo turno il francese Gael Monfils, beniamino di casa.