Una grande giornata di tennis oggi a Wimbledon, dove nella prima giornata la pioggia ha dominato e ha portato al rinvio o all'interruzione di numerosi incontri. Gli italiani sono partiti male, finora una vittoria e tre sconfitte. In campo c'è Lorenzo Musetti che dopo aver fatto l'esame di maturità scenderà in campo con il polacco Hubert Hurkacz. L'incontro si potrà seguire in tv e in streaming su Sky e non inizierà prima delle 15.30.

Dove vedere Hurkacz – Musetti in TV e streaming

Il match di primo turno tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di Wimbledon. L'esordio assoluto di Musetti a Wimbledon si potrà seguire in diretta sui canali 204 e 255 in TV, ma anche in streaming su Now Tv e con l'app di Sky Go.

Musetti a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Hurkacz

Complicato stabilire adesso l'orario preciso del match del giovane talento di Carrara. Perché Hurkacz-Musetti è in programma come terzo match sul campo numero 14. Il programma inizierà alle ore 12 con la sfida tra Pliskova e Zidansek e seguiranno Samsonova-Kanepi e poi Musetti-Hurkacz che, pioggia permettendo, non inizieranno prima delle 15.30.

I precedenti tra Musetti e Hurkacz

C'è un precedente e anche molto recente tra il tennista italiano classe 2002 e il vincitore del torneo 1000 di Miami. Il confronto è anche abbastanza recente. Nel mese di maggio si sono affrontati nel primo turno del torneo di Roma, agli Internazionali d'Italia sotto 6-4 2-0 Hurkacz si ritirò e lasciò campo libero a Musetti.

La classifica ATP di Musetti e Hurkacz

Guardando il ranking ATP non dovrebbe esserci partita, ma in realtà non è così. Nonostante il polacco siamo il numero 18 del mondo e l'italiano è posizionato al numero 63 ATP. Musetti è un giocatore dal grande talento che si adatta bene sull'erba e ora spera di bagnare il suo esordio a Wimbledon con un successo.