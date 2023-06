Musetti gioca bene ma non basta contro Tiafoe: Lorenzo fuori ai quarti a Stoccarda Lorenzo Musetti eliminato ai quarti del torneo ATP 250 di Stoccarda da Tiafoe. Dopo aver vinto il primo set, annullando 4 set point, l’italiano è stato battuto 7-6, 6-2.

A cura di Marco Beltrami

Non è bastato a Lorenzo Musetti un tennis di qualità e un grande carattere mostrato per praticamente due set. Il tennista italiano è stato sconfitto nei quarti del torneo ATP 250 di Stoccarda da Francis Tiafoe che si è preso la rivincita della sconfitta incassata a Roma e si giocherà la semifinale contro uno tra Fucsovics e Fritz. Dopo aver vinto il primo set 7-6 salvando 4 set-point, Musetti si è arreso 7-6, 6-2 all'americano.

I due giocatori hanno dato vita ad una partita di alto livello sin da subito, regalando spettacolo e scambi di grande qualità. Tiafoe più incisivo soprattutto sulla seconda di servizio di Musetti è riuscito ad allungare sul 5-3. Bravo il carrarino prima a recuperare e poi a togliersi con tutto il suo talento da una situazione complicata: 4 i set point annullati all'americano, giocando sempre senza paura e sfoderando anche passanti eccezionali che hanno conquistato il pubblico. Lorenzo al contrario del suo avversario si è dimostrato cinico e alla prima occasione nel tie-break ha chiuso 7-6.

Ritmo alto ed equilibrio anche nel secondo set prolungatosi fino al tie-break. Non è stato fortunato questa volta Musetti che sul 5-4 per Tiafoe è stato tradito da un falso rimbalzo che ha messo il suo avversario nella condizione di chiudere e rimettere il discorso in parità nel computo dei set.

Purtroppo per l'italiano, come spesso accade, l'esito del secondo parziale ha galvanizzato l'americano che nel terzo e decisivo set si è preso subito due break approfittando anche di un calo sulle prime di servizio di Lorenzo. È stato dunque lui ad imporsi con il risultato di 6-2 in rimonta. Una soddisfazione enorme per Tiafoe che nell'intervista post-match si è complimentato con l'avversario, sottolineando la durezza del match e il divertimento comunque offerto al pubblico. Musetti comunque può essere soddisfatto per l'esordio stagionale sull'erba.