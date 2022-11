Musetti-Djokovic ai quarti dell’ATP Parigi Bercy: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Musetti-Djokovic è la sfida principale dei quarti di finale del 1000 di Parigi Bercy. Il match tra l’italiano e l’ex numero 1 si disputerà alle ore 19:30 e sarà trasmesso in diretta TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo 1000 di Parigi Bercy. Un risultato eccezionale, mai il giovane tennista italiano era arrivato così avanti in un appuntamento così importante. Musetti per arrivare fino ai quarti ha sconfitto un campione Slam come Cilic, Basilashvili e soprattutto il norvegese Ruud, il numero 3 ATP. Il giocatore toscano oggi affronterà nei quarti Novak Djokovic, che non è più il numero 1 ma che è nettamente il tennista più in forma in assoluto. Il serbo non perde da giugno e ha vinto gli ultimi tre tornei giocati.

Musetti in questo 2022 ha vinto due titoli ATP, l'ultimo a Napoli gli ha dato un grande slancio e ora sogna la top 20 del tennis. Djokovic invece non ha disputato una serie di tornei, perché non vaccinato contro il Covid e pure per questo è calato molto in classifica. Ma il serbo non perde da inizio giugno e vuole continuare a vincere, non solo a Bercy.

A che ora si gioca Musetti-Djokovic a Parigi Bercy: l'orario della partita

La partita dei quarti di finale del torneo 1000 di Parigi Bercy tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si disputerà oggi e non ha un orario preciso. Perché prima dovranno disputarsi due match, quelli della parte alta del tabellone: Tiafoe-Auger Aliassime e Alcaraz-Rune. Musetti e Djokovic non scenderanno in campo prima delle ore 19:30.

ATP Parigi Bercy, dove vedere Musetti-Djokovic in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Musetti-Djokovic? Il match si potrà vedere in diretta in chiaro su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Ma naturalmente il match si potrà seguire anche in streaming, potranno farlo gli abbonati di Sky utilizzando l'app Sky Go, ma anche quelli di Now.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

L'ex numero 1 ATP e il giovane talento italiano si affronterà per la terza volta, curiosamente sarà il secondo confronto a Parigi. Il primo nessun appassionato potrà dimenticarlo. Perché Djokovic ebbe la meglio di Musetti negli ottavi del Roland Garros del 2021 in cinque set, con l'azzurro che aveva vinto i primi due (6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 ritiro). Poi lo scorso febbraio Djokovic ha vinto ancora contro Musetti, imponendosi con un doppio 6-3 negli ottavi del 500 di Dubai.