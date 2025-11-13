Musetti-Alcaraz oggi alle ATP Finals, chi vince è in semifinale: orario e dove vederla in TV e streaming

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz oggi, giovedì 13 novembre, alle ATP Finals. La partita ha in palio il passaggio alle semifinali e il numero 1 per Alcaraz. Si parte alle ore 20:30. Diretta TV su Sky e in chiaro su Rai 2.

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz stasera si affrontano nell'ultima partita del girone Connors delle ATP Finals 2025. A Torino si parte alle ore 20:30. In palio c'è un posto in semifinale. Alcaraz vincendo si guadagnerebbe anche la matematica prima posizione ATP di fine anno, a scapito di Sinner. Nel pomeriggio giocheranno Taylor Fritz e Alex de Minaur.

Musetti-Alcaraz, orario TV e dove vedere la partita delle ATP Finals

Carlos Alcaraz giocherà per la prima volta di sera alle Finals di Torino, Musetti invece lo farà per la seconda volta, la prima gli è andata alla grande, quando ha battuto de Minaur. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 20:30. Diretta TV in chiaro su Rai 2, telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, ma anche su Sky, che con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci la trasmetterà sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming in chiaro con RaiPlay e per abbonati con Sky Go e NOW.

Musetti può qualificarsi per le semifinali: le combinazioni

Non è una situazione inedita, ma alla vigilia dell'ultima giornata tutti e quattro i tennisti del girone hanno la possibilità di qualificarsi. Alcaraz con due vittorie è quello messo meglio, ma se perde in due set può essere eliminato. Musetti se vincerà in due set sarà certamente in semifinale, dovesse vincere in tre passerebbe con de Minaur vincitore su Fritz, ma sarebbe fuori se accadrà esattamente il contrario.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Si sono affrontati sette volte Musetti e Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto gli ultimi sei confronti, dopo aver perso il primo nella finale del torneo di Amburgo nel 2022. L'ultimo precedente è del Roland Garros, una semifinale giocata alla pari per due set prima di un problema fisico che impedì a Musetti di chiudere l'incontro. Cinque le partite disputate sulla terra, due sul cemento. Questa sarà la prima a livello indoor.

Il programma di oggi delle ATP Finals

La giornata partirà con il match di doppio tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz. Gli italiani sono già in semifinale, i campioni in carica fuori. Poi sarà la volta di Fritz contro de Minaur, partita cardine pure per Alcaraz e Musetti. Breve pausa prima del doppio Granollers/Zeballos-Cash/Glasspool, una coppia doc sarà fuori. Alle 20:30 Musetti-Alcaraz.

ore 11:30 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz

ore 14: Taylor Fritz-Alex de Minaur

ore 18: Granollers/Zeballos-Cash/Glasspool

ore 20:30: Lorenzo Musetti-Carlos Alcaraz