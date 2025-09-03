Tennis
Muchova viene infastidita dall’ex agli US Open e Kyrgios lo stronca: “La mossa beta definitiva”

Agli US Open Karolina Muchova in lacrime per la presenza del suo ex sugli spalti: l’intervento di Nick Kyrgios scatena i social.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Tra le storie di questi US Open, entrati ormai nella loro fase finale, rientra senza dubbio quella di Karolina Muchova. La tennista ceca ha vissuto momenti difficili nel match poi vinto contro Cirstea. Il motivo? La presenza sugli spalti del suo ex, che l’ha infastidita. Sulla vicenda è intervenuto anche Nick Kyrgios, sempre molto diretto nei suoi commenti.

Muchova infastidita dall'ex agli US Open, interviene Kyrgios

Un video che immortalava le difficoltà della giocatrice ceca, in lacrime, è circolato sui social. Pronto il commento del giocatore australiano, attualmente alle prese con il lungo recupero dall'infortunio. Alla sua maniera, Kyrgios ha scritto: "Presentarsi alla sua partita è follia. Haha, la mossa beta definitiva".

Cosa si intende con “mossa beta”? Nel gergo social, per beta s’intende un soggetto opposto a quello alpha, ovvero considerato dominante e sicuro di sé. Insomma, Nick Kyrgios ha preso in giro l’ex di Muchova, definendolo debole, sottomesso e insicuro, al punto da continuare a infastidire la giocatrice con richieste di attenzioni.

Muchova e l'incubo dell'ex fidanzato presente sulle tribune

Giovedì 28 agosto, la vicecampionessa del Roland Garros 2023 ha sfidato Sorana Cirstea per l’accesso al terzo turno degli US Open. Durante un punto, la ceca si è accorta della presenza del suo ex sugli spalti. Concluso lo scambio, ha iniziato a chiedergli più volte di andarsene, ma l’uomo ha rifiutato di muoversi. Pochi istanti dopo, la Muchova non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nel post-partita è arrivata la spiegazione: "Di fronte al mio box si è seduto il mio ex ragazzo, che a volte compare in posti dove non dovrebbe essere, cioè dove sono io. Questo mi ha un po’ spaventata. Gli ho detto che poteva andarsene, non è andato subito, poi però se n’è andato. Ma per me, in quel momento, è stato difficile riuscire a concentrarmi sul tennis".

