US Open 2025 di tennis

Muchova sconvolta agli US Open: “Ho visto il mio ex in tribuna, compare sempre. Mi sono spaventata”

Karolina Muchova batte Cirstea ma svela un retroscena shock. Sugli spalti è spuntato a sorpresa il suo ex.
US Open 2025 di tennis

Quella contro Cirstea è stata una partita molto difficile per Karolina Muchova e non solo per il valore dell'avversaria. La tennista numero 13 al mondo ha vissuto alcuni momenti di black-out, anche se alla fine è riuscita ad imporsi in tre set e raggiungere il terzo turno degli US Open. Dopo la sfida, Muchova ha spiegato cosa è successo, e cosa l'ha infastidita. Sugli spalti c'era il suo ex fidanzato.

Muchova dai due volti contro Cirstea, cosa è successo

Quanto è stata dura per la testa di serie numero 11 portare a casa il match contro la rumena. Questo perché prima c’è stata una partenza ad handicap, con uno svantaggio di 4-1 e poi il tracollo nel tie-break del primo set perso a zero. Muchova ha poi trovato la forza di riprendere la rotta smarrita, conquistando secondo e terzo parziale.

Lo spavento di Muchova, sulle tribune c'è il suo ex fidanzato

Nella conferenza stampa, di fronte ad una domanda diretta dei giornalisti cechi, Karolina Muchova ha spiegato i motivi del suo rendimento tra alti e bassi soprattutto nel primo set. Niente a che fare con il tennis giocato: "Nel primo set? Diciamo che non riguarda direttamente il tennis, quindi non mi piace parlarne troppo. Però, praticamente, di fronte al mio box si è seduto il mio ex ragazzo, che a volte compare in posti dove non dovrebbe essere, cioè dove sono io".

Momenti di tensione per Muchova, che ha provato a concentrarsi solamente sul campo. Difficile però mettere da parte la paura per quella presenza fastidiosa: "Questo mi ha un po’ spaventata. Gli ho detto che poteva andarsene, non è andato subito, poi però se n’è andato. Ma per me in quel momento è stato difficile riuscire a concentrarmi sul tennis". Una partita che difficilmente dimenticherà la povera Karolina che può essere comunque molto orgogliosa per essere riuscita nonostante tutto e tutti a vincere un match che ha preso un peso specifico molto particolare.

