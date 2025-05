video suggerito

Moutet sconvolge il tennis: "Kotov mi ha minacciato di morte a rete". Cosa è successo Match infuocato tra Moutet e Kotov con il tennista francese che durante la partita ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte dall'avversario.

A cura di Marco Beltrami

Corentin Moutet fa sempre discutere, in campo e fuori. Questa volta il tennista francese ha suscitato molto clamore per le sue affermazioni durante il match contro Pavel Kotov all'Open di Aix-en-Provence. Il transalpino ha rivelato, durante la sospensione della sfida, di aver ricevuto minacce di morte dal giocatore russo durante uno scambio. Un'accusa gravissima quella del numero 82 del mondo, confermata poi da un finale di partita polemico.

Moutet rivela di aver ricevuto minacce di morte da Kotov

Quando il match è stato sospeso per oscurità, sul punteggio di 7-5, 3-6, 5-5, Moutet è intervenuto su X con un post al vetriolo nei confronti dell'avversario dei sedicesimi. Una vera e propria denuncia quella del padrone di casa che ha rivelato le frasi di Kotov: "La prossima volta che verrai a rete, ti ucciderò. Un giorno qualcuno ti ucciderà". Per questo ecco la richiesta all'ATP: "Non c'è stato nemmeno un warning. A quanto pare, queste parole sono ammesse in tribunale. Come ti aspetti che io non reagisca se tu non fai il tuo lavoro?".

Niente stretta di mano al termine della partita tra Moutet e Kotov

Il post è stato cancellato da Moutet che però nel ricondividere la ricostruzione della vicenda di un utente ha aggiunto: "Avrò difficoltà a dormire…". Insomma atmosfera incandescente e grande attesa poi per la ripresa della sfida. A vincere è stato proprio Moutet che dopo aver concretizzato il match point si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata e plateale, quasi in faccia all'avversario russo.

Quasi scontata l'assenza di stretta di mano con Kotov che non ha perso tempo per andare negli spogliatoi senza dare il cinque all'avversario. Quest'ultimo si aspettava tutto e infatti nessuno ha fatto una piega. Il pubblico ha esaltato ovviamente il tennista francese, beniamino di casa.