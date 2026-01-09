Mirra Andreeva sta per battere ma passa un treno, sembra fatto apposta: anche Kostyuk scoppia a ridere

La partita tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk nei quarti di finale del torneo di Brisbane è stata contraddistinta da un momento esilarante e davvero insolito. Colpa di un treno di passaggio che ha rovinato la concentrazione della tennista russa in un momento importante. Sorprendente la coincidenza e la tempistica dell’episodio che ha scatenato l’ilarità sia della tennista russa che di quella ucraina che per un attimo hanno dimenticato la tensione dell'incontro.

Mirra Andreeva sta per servire e passa un treno, la coincidenza particolare

Mirra Andreeva era pronta a servire da sinistra e come sempre si stava preparando per il lancio. Dopo aver sollevato la pallina in aria, ecco il clacson fortissimo di un treno di passaggio vicino al complesso che ospita il torneo di Brisbane. Un vero e proprio boato che ha fatto anche spaventare qualcuno. Un rumore fortissimo che ovviamente ha bloccato la giocatrice che ha ripreso la pallina in mano, tra le risate dei tifosi presenti sugli spalti.

Secondo tentativo e ilarità generale a Brisbane

Dopo qualche secondo per ritrovare la concentrazione, faticando a trattenere anche le risate Andreeva ha riprovato il lancio ma ecco il piccolo colpo di scena. Un altro clacson con una coincidenza davvero notevole: qui impossibile contenersi per Mirra che è scoppiata a ridere come la sua avversaria, la giudice di sedia e i presenti. Praticamente il treno si è fatto sentire esattamente nei momenti dei due lanci della pallina.

Un episodio che ha contribuito ad alleggerire la tensione di un confronto importante, anche per motivi extratennistici alla luce della nazionalità delle due giocatrici. A spuntarla alla fine, sovvertendo i pronostici, è stata Kostyuk che per la seconda volta in pochi giorni si è tolta la soddisfazione di battere una top ten: dopo Anisimova, fuori anche Andreeva, numero 9 del mondo. Ora per Marta, semifinale contro Pegula per provare ad inseguire il sogno di una finale.