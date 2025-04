video suggerito

Mirra Andreeva fa una sorpresa a Conchita Martinez: vince la partita, poi le luci si spengono La giovanissima russa Mirra Andreeva, nuova stella del tennis mondiale, ha superato il primo turno a Stoccarda, poi ha preso il microfono e ha fatto una sorpresa alla sua allenatrice Conchita Martinez, aiutata dal pubblico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mirra Andreeva ha superato il primo turno del torneo WTA di Stoccarda, battendo in un derby familiare la sorella maggiore Erika, che è stata costretta al ritiro all'inizio del secondo set, dopo aver perso il primo 6-2. Impossibile continuare a causa di un dolore al ginocchio già palesatosi ad inizio partita, quando era dovuto intervenire il fisioterapista. La 17enne Mirra, in ascesa prepotente nella classifica mondiale dopo aver vinto in sequenza i due 1000 di Dubai e Indian Wells battendo due volte la Swiatek e la Rybakina (e in finale in California anche la Sabalenka), è adesso numero 7 al mondo, ma salirà ancora. Tanto merito nella sua esplosione ce l'ha la sua allenatrice Conchita Martinez, cui dopo la partita la Andreeva ha fatto una sorpresa, cantandole ‘Happy Birthday' tra le risate (sue) e l'imbarazzo (della spagnola).

Mirra Andreeva canta "Happy Birthday" alla sua allenatrice Conchita Martinez

Il siparietto graditissimo al pubblico è avvenuto al momento della classica intervista in campo dopo la fine della partita. Le luci si sono spente, è rimasto solo uno spot sulla giovanissima tennista siberiana, che ha preso il microfono e ha fatto gli auguri di compleanno a Conchita, che proprio oggi 16 aprile compie 53 anni.

"Happy Birthday to you", ovvero "Tanti auguri a te", ha iniziato a cantare un po' impacciata Mirra, coprendosi poi la bocca per non ridere, mentre il pubblico cantava in coro e la regia inquadrava la Martinez alquanto imbarazzata in tribuna. Poi la Andreeva è stata incoraggiata a continuare e ha concluso poco dopo la sua esibizione, mentre Conchita le mandava un bacio dagli spalti.

La spagnola sa bene cosa significhi e quanto costi arrivare ai vertici mondiali, visto che da giocatrice nel 1995 è stata numero 2 al mondo e l'anno prima ha vinto il torneo di Wimbledon. Il feeling tecnico e umano con la Andreeva promette di portare ancora più in alto la 17enne, che nel secondo turno di Stoccarda affronterà la sua connazionale Ekaterina Alexandrova.