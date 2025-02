video suggerito

Michelsen e Mmoh si scontrano durante la pausa: momenti di tensione nel derby di Delray Beach Litigio in campo tra Mmoh e Michelsen a Delray Beach, poco prima del ritiro del secondo. I due poi si sono chiariti al momento dei saluti e nel dopo gara. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il derby americano del torneo di Delray Beach tra Alex Michelsen e Michael Mmoh è stato molto particolare. La partita che si è chiusa in anticipo a causa del ritiro del secondo, ha fatto registrare anche un momento di tensione dopo la conclusione del primo set. Scambio acceso tra i due che si sono anche mandati a quel Paese in modo plateale. Tutto sembra rientrato a fine gara quando è arrivato anche un abbraccio.

Michelsen e Mmoh litigano durante la partita a Delray Beach

Che la sfida fosse sentita lo si è capito subito visto che si tratta di un derby in casa per i due americani che hanno giocato un primo parziale molto equilibrato. Alla fine seppur acciaccato Mmoh è riuscito a lottare con successo portando a casa il primo parziale al tie-break. Ritorno negli spogliatoi per Michael che al rientro si è ritrovato vicinissimo con l'avversario vicino al suo angolo.

Cosa è successo tra Michelsen e Mmoh

Ne è nato uno scambio di battute con toni anche abbastanza forti, con Mmoh che è tornato nella sua metà campo gesticolando nei confronti di Michelsen. Difficile capire il senso del dialogo tra i due, anche Alex sembrerebbe aver chiesto provocatoriamente Mmoh se stesse scherzando, sottolinenando poi "non ho iniziato io". Quali possono essere state le cause del diverbio? Sia i fastidi fisici del vincitore del primo set, che non hanno convinto particolarmente il suo avversario, oppure anche il possibile sfogo di Michelsen sulle ripetute time-violation di Mmoh non gradito da quest'ultimo.

Leggi anche Il servizio è un disastro e la racchetta si spezza: Shevchenko incredulo a Delray Beach

I due hanno poi ripreso il match con Michelsen che è volato via subito sul 3-0. A quel punto ritiro per Mmoh e abbraccio tra i due che a quanto pare si sono chiariti prima di lasciare il campo. Nel post-partita in sala stampa a Michelsen è stato chiesto il motivo dello scontro, anche se lui ha glissato: "Gli ho detto che poi volevo parlare con lui negli spogliatoi, non voglio dire molto altro e cose sbagliate. Va bene così. Perché si è ritirato? Non so, sembrava avesse un problema al gluteo. Ho visto che si toccava un paio di volte".