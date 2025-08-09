Medvedev mette in guardia Sinner e Alcaraz: “Non devono mai sottovalutare il terzo incomodo..”

Medvedev ha spiegato come Sinner e Alcaraz siano assolutamente imbattibili in questo momento ma li mette in guardia e fa un paragone: “Mai sottovalutare la possibilità di un terzo incomodo”.

Daniil Medvedev è pronto a tuffarsi nel Masters 1000 di Cincinnati dove affronterà Adam Walton nella giornata di domani. Un match importante per il russo che servirà anche per capire la sua condizione fisica in questo momento e soprattutto in questa fase del tennis mondiale dominato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono ancora una volta l'azzurro e lo spagnolo a essere i favoriti per la vittoria finale del torneo e Medvedev questo lo sa benissimo. Il russo ha parlato in un'intervista rilasciata al sito dell'ATP proprio del dominio dei due giovani tennisti a dir poco imbattibili.

"Giocano in modo incredibile – ha detto Medvedev -. Giocano un livello di tennis superiore agli altri e questo li rende il migliori ma non devono sottovalutare il terzo incomodo pronto per sfidarli". Medvedev ha sottolineato come in tanti si chiedano chi possa essere a metterli in difficoltà, un po' come accade con Djokovic che ruppe il duopolio dominante di Federer e Nadal: "All'improvviso quando tutti pensavano che lo svizzero e lo spagnolo si sarebbero divisi i principali titoli apparve un ragazzo serbo che ha finito per vincerne più di loro".

Medvedev in uno scatto contro Sinner.

Insomma, Medvedev mette in guardia i due fenomeni del tennis mondiale ma riconosce in loro delle abilità e un talento incredibile: "Quando a 17 anni Carlos entrò nel tour tutti non capivamo come facesse a colpire così forte – spiega -. Io posso allenarmi anche 10 ore al giorno ma non posso colpire così forte". Il russo poi aggiunge: "Quando entrambi sono in giornata noi non abbiamo possibilità e lo stesso vale per Jannik che è un altro giocatore fortissimo". Medvedev non fa nomi ma crede che possa esserci la possibilità di vedere un terzo tennista pronto a mettere in difficoltà Sinner e Alcaraz.

Le parole di Medvedev su Sinner e Alcaraz

"Non li ho ancora affrontati – dice il russo sottolineando di non aver ancora giocato contro nessuno dei due -. Io ho fatto peggio ed è un problema per me perché voglio capire dove sono". Potrebbe presto sfidarli proprio a Cincinnati: "Sono giocatori forti ma che a volte possono anche perdere come è successo con Sinner ad Halle contro Bublik oppure a Carlos uscito sconfitto contro Van de Zandschulp agli US Open meno di un anno fa. Ogni volta che scendi in campo contro di loro, devi cercare di vincere."