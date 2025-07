Matteo Gigante perde un punto ma ha notato qualcosa di strano: il clamoroso replay gli dà ragione

Matteo Gigante è stato eliminato nel secondo turno del torneo 1000 di Toronto. Il tennista italiano è stato sconfitto in due set dal canadese Gabriel Diallo, favorito alla vigilia considerando la classifica. Fin qui tutto normale. Ma durante l'incontro è accaduto qualcosa di molto particolare, quasi un inedito nella storia del tennis. Perché Gigante ha chiesto la video review per un punto contestato. Un punto che aveva vinto il canadese irregolarmente, perché la sua risposta era passata attraverso le maglie della rete.

Diallo vince un punto irregolare, Gigante se ne accorge e avvisa l'arbitro

Gigante a Toronto è entrato direttamente in tabellone e lo ha fatto giocando con la classifica migliore della sua carriera, numero 125 ATP. Classifica che migliorerà visto che ha superato il primo turno, si è guadagnato il match con Gabriel Diallo, giocatore canadese emergente e in grande crescita. Durante l'incontro è accaduto qualcosa di curioso. Perché il giocatore di casa ha vinto un punto grazie a una svista arbitrale. Gigante se n'è accorto e ha chiesto la video review, che gli ha dato ragione.

La video review dà ragione a Gigante

Cosa è successo esattamente a Toronto? Gigante serve, Diallo risponde, la pallina del canadese passa tra le maglie della rete, che evidentemente erano leggermente sfaldate. Il punto è lungo, lo vince il favorito. Quando però finisce l'italiano chiede l'ausilio del video review. Il video viene rivisto e si nota come la pallina sia passata attraverso la rete e non sopra la rete. Dunque si torna indietro, errore del canadese e punto vinto da Gigante.

Diallo vince e a Toronto sfiderà Taylor Fritz

Il tennista italiano è riuscito a giocare una partita eccellente, ma l'ha perduta in due set. Continuerà il suo cammino giocando Cincinnati e le qualificazioni degli US Open. Diallo invece avanza e affronterà, come a Wimbledon, Taylor Fritz, numero 2 del tabellone.