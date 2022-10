Matteo Berrettini giocherà la Napoli Cup: l’annuncio a sorpresa sui social Matteo Berrettini ha annunciato che giocherà il Torneo ATP 250 di Napoli. Gli organizzatori gli hanno assegnato una wild card. Dalla Napoli Cup Berrettini cerca i punti per le ATP Finals.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini ha iniziato la sua rincorsa alle ATP Finals a Firenze. Una rincorsa difficile, che si è complicata dopo la sorprendente sconfitta con Carballes Baena, che ha giocato la partita della vita e ha ottenuto un successo prestigioso. Le Finals si possono raggiungere lo stesso e Berrettini per farlo ha bisogno di vincere partite e di proverà a conquistare almeno un torneo e per questo sarà in campo nel torneo ATP 250 di Napoli, che si disputa per la prima volta e che scatterà lunedì 17 ottobre.

Gli organizzatori del Torneo di Napoli avevano detto che fino all'ultimo secondo avrebbero aspettato per assegnare l'ultima wild card. Non hanno dovuto attendere l'ultimo quarto d'ora. Perché dopo il ko degli ottavi di Firenze, Berrettini con un post sui social ha annunciato che scenderà in campo nella Napoli Cup, che si giocherà sul cemento all'aperto, la prossima settimana. "Grazie Firenze per il sostegno e l'affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato. Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla tennis Napoli cup la prossima settimana".

Matteo Berrettini cerca i punti per le ATP Finals a Napoli.

Decisione saggia quella di Berrettini che è fuori dalla top ten della Race e ha bisogno di recuperare posizioni e punti. Cinque giocatori sono già al sicuro (Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitsipas e Djokovic) altri due sono vicini al pass per Torino (Medvedev e Rublev). C'è un solo vero posto a disposizione. Fritz, Auger-Aliassime e Hurkacz hanno circa 600 punti di vantaggio sul tennista romano che deve provare a recuperare, e proverà a farlo giocando a Napoli e a Vienna (un ATP 500) e poi soprattutto a Parigi Bercy, dove proverà il colpo grosso, perché in quel torneo ci sono in palio 1000 punti.

Berrettini è distante dalla top ten della Race perché ha vissuto una stagione molto sfortunata. Ha subito un intervento alla mano che lo ha tenuto fuori da marzo ai primi di giugno, ha saltato tutta la stagione sul rosso, è tornato in grande spolvero sull'erba ha vinto due tornei, ma a Wimbledon non ha giocato a causa del Covid. Dopo gli US Open, a New York è arrivato fino ai quarti, ha disputato la Laver Cup e il torneo di Firenze.

L'ATP 250 di Napoli incamera un altro grande nome. Nell'entry listè presente il numero 9 al mondo Rublev, ma ci sono anche Carreno Busta e gli italiani Musetti, Sonego e Fognini. E nell'elenco ora c'è pure Matteo Berrettini, pronto a infiammare l'Arena del Tennis, costruita alla Rotonda Diaz.