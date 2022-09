Berrettini controfigura di se stesso contro Ruud, è fuori dagli US Open: sconfitto in 3 set Ruud è il primo semifinalista degli US Open. Il norvegese ha sconfitto 3 set a 0 Berrettini, che esce ai quarti. All’Italia resta Jannik Sinner, che nella notte tra mercoledì e giovedì affronterà Carlos Alcaraz.

Matteo Berrettini è fuori dagli US Open. In semifinale ci va Casper Ruud, che continua a sognare pure la prima posizione della classifica ATP. Una sconfitta netta, Ruud si è imposto per 3 set a 0. I primi due li ha dominati, il terzo lo ha vinto al tie-break. Ruud, che ha vinto 6-1 6-4 7-6, sfiderà Kyrgios o Khachanov. All'Italia resta Sinner che domani sfiderà Alcaraz.

Si gioca con il tetto chiuso, perché diluvia a New York. L'avvio di partita di Berrettini è pessimo, lui non sembra al top, non è pronto, il norvegese, che ha pure la chance di diventare numero 1 lunedì, invece parte a razzo e in un amen è 5-0. Doppio break e mani sul primo set, che chiude 6-1 dopo 27 minuti.

Matteo non riesce a rispondere e nel secondo set finisce sotto 5-1. Sull'orlo del baratro, e a un passo dal finire sotto di due set dopo meno di un'ora di gioco, il romano trova tutto il suo orgoglio, che è sempre tanto, cancella un paio di setpoint e si rimette in scia. Si porta sul 5-4, ma Ruud non sbaglia ed è 6-4. Risultato meritato considerato l'altissimo livello di gioco di Ruud, autore di un paio di colpi da circoletto rosso.

Berrettini sotto di due set gioca quasi come nulla fosse e forte anche del risveglio della fase finale del secondo set parte pigiando sull'acceleratore ed ottiene subito il break, 2-0. Matteo è soprattutto bravo nel cancellare tre palle break nel gioco successivo e in scioltezza si porta sul 5-2, si procura due setpoint ma Ruud li annulla. E nel momento più importante il norvegese alza il livello e anche grazie a un paio di colpi di spettacolari strappa il servizio a Berrettini che non riesce a chiudere il set.

Si va al tie-break. Matteo è con le spalle al muro, perde subito il punto al servizio, Ruud scappa, 3-0, poi 4-1 con due mini-break di vantaggio, il norvegese si porta sul 6-2 prima di chiudere 7-4. Berrettini è fuori, Ruud venerdì affronterà Kyrgios o Khachanov.