Berrettini subito fuori al torneo di Firenze, prestazione da dimenticare contro l’ottimo Carballes Brutta sconfitta per Matteo Berrettini agli ottavi di finale del torneo ATP Firenze Open. L’80° giocatore al mondo Carballes Baena si è imposto in tre set.

A cura di Marco Beltrami

C'eravamo lasciati con le emozioni di, anche per il ritiro del suo compagno di team Roger Federer e ci ritroviamo a Firenze. Matteo Berrettini, dopo aver ricevuto le chiavi della città, ha incassato una brutta sconfitta nel primo match disputato nel Firenze Open, il torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento indoor nel capoluogo toscano. L’Italiano, testa di serie numero 2 è stato messo al tappeto da Carballes Baena 80° giocatore della classifica ATP.

L’italiano numero 16 della classifica ATP e ampiamente favorito (l’avversario è l’80° giocatore al mondo), era partito benissimo, allungando grazie ad un break sul 5-3 nel primo set. Dopo aver sciupato tre set point, il parziale sembrava compromesso, con Carballes capace di rimontare fino al 5-5. Fortunatamente però ecco il black-out dello spagnolo, e la nuova fuga di Berrettini bravo questa volta a chiudere 7-5. Andamento particolare anche nel secondo set: anche in questo caso Matteo è partito bene, ma poi ha dovuto fare i conti con un passaggio a vuoto, e con qualche errore di troppo che ha permesso all'avversario di portarsi sul 4-2.

Berrettini riceve le chiavi della città di Firenze

Bravo il numero due d'Italia a restare concentrato anche dopo il momento di difficoltà e recuperare fino al 5-5. Purtroppo però nel tie-break si è verificato l'ennesimo ribaltone, con Berrettini che si è complicato la vita facendosi rimontare dallo spagnolo abile a restare freddo e sfruttare il primo set-point a disposizione. Incredibile come il copione si sia ripetuto anche nel terzo parziale, con Berrettini che ha gettato alle ortiche un vantaggio di 5-2, per cedere al coriaceo spagnolo che ha avuto il merito di crederci sempre, dimostrandosi eccezionale in risposta.

Matteo Berrettini dunque saluta con ampio "anticipo" rispetto ai pronostici il torneo di Firenze e non affronterà dunque lo svedese Mikael Ymer, numero 99 della classifica ATP ai quarti, dove invece approda Carballes Baema. L'Italia del tennis si affida a Musetti e Passaro che saranno impegnati domani: in caso di vittoria di entrambi, sarà derby ai quarti di finale.