Matosevic squalificato per 4 anni: l’ex tennista autore di molteplici violazioni delle norme antidoping

Marinko Matosevic è stato tra i primi 40 della classifica ATP del tennis. Ora è stato sospeso per 4 anni dall’ITIA, che ha riscontrato ben cinque violazione del programma antidoping.

L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, ha fatto sapere che l'ex tennista professionista e attuale allenatore di tennis Marinko Matosevic è stato sospeso per quattro anni nell'ambito del Programma Antidoping del Tennis. Un tribunale indipendente ha sospeso l'australiano dopo aver stabilito che Matosevic ha commesso cinque violazione delle norme antidoping, compreso il doping ematico, il possesso e l'uso di una sostanza proibita e l'aver agevolato le violazioni antidoping di altri individui.

Pesantissima sanzione per Matosevic

Erano accuse pesantissime. La condanna non lascia dubbi interpretativi. Matosevic ha commesso cinque violazioni delle norme antidoping tra il 2018 e il 2020, compreso il doping ematico, quando era un professionista ed ha agevolato un altro tennista a fare la stessa cosa. Inoltre ha fornito consigli ad altri tennisti su come evitare di risultare positivi a test antidoping. L'ex giocatore ha negato ogni tipo di accusa durante il processo fino a quando non ha ammesso il doping ematico. Il presidente del tribunale indipendente Michael Heron ha detto che le azioni di Matosevic sono andate ben oltre la semplice associazione passiva ee la sua condotta minava l'integrità del sistema antidoping.

L'ex giocatore durante il processo aveva scritto una lunga lettera ammettendo le sue colpe, ma attaccando anche il sistema, l'ITIA, e gli organi decisionali: "Sono sotto indagine dal 2024, dal torneo di Roma, e sebbene non vi siano prove ho deciso di fare ammenda ed ammettere tutto. L'intero processo è corrotto e privo di credibilità, vengono utilizzati metodi discutibili. Le accuse contro di me sono ridicole".

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Chi è Marinko Matosevic

Classe 1985, non è mai stato un fenomeno. Australiano di origini croate è riuscito però ad entrare tra i primi 40 della classifica ATP, salì al numero 39 nel 2013. Ma non è mai riuscito a vincere un torneo ATP né a superare mai il secondo turno in una prova del Grande Slam. All'attivo ha solo una finale nel circuito maggiore, a Delray Beach dove nel 2012 perse contro il sudafricano Anderson.