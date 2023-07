L’urlo di dolore di Venus Williams scuote Wimbledon, caduta terribile: cambia tutto ma lei non molla Venus Williams ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio a Wimbledon nella partita contro Svitolina valida per il primo turno.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono pochi i giocatori che conoscono l'erba di Wimbledon come Venus Williams. Nonostante l'eccezionale esperienza sulla superficie londinese la 43enne americana non è immune agli imprevisti, e alle difficoltà causate dall'umidità. Purtroppo il campo scivoloso in occasione del match del primo turno contro Svitolina le ha giocato un brutto scherzo.

Ventisei anni dopo il suo debutto ai Championship, "Venere" è tornata a giocare sul campo centrale di Wimbledon con la speranza di regalarsi altre gioie. La cinque volte campionessa dopo un'apparizione ad Auckland a gennaio, era stata costretta ad un periodo di stop da un infortunio al tendine del ginocchio, giocando solo tre partite sull'erba con una classifica che non rende giustizia al suo eccezionale valore, ovvero la 554 posizione del ranking.

La partita contro la giocatrice ucraina era iniziata sorprendentemente bene per la maggiore delle sorelle Williams che si era portata subito sul 2-0. Poi però ecco il disastro: in occasione di un attacco, l'esperta giocatrice che si è detta pronta a giocare fino a 50 anni, è finita a terra.

Dopo aver colpito la pallina con la voléee, bruttissima scivolata per Venus Williams che ha visto cedere le sue ginocchia. L'urlo di dolore ha gelato l'intero impianto londinese su cui è calato un silenzio glaciale. Mentre la giocatrice si contorceva per il dolore, l'arbitro è subito scesa dalla sua postazione per avvicinarsi di corsa alla giocatrice infortunata. Anche Svitolina non ha perso tempo per assicurarsi delle condizioni della sua avversaria, porgendo agli ufficiali un asciugamano da mettere sotto la testa della sfortunata americana.

Un infortunio che ha complicato ulteriormente la situazione del suo ginocchio già fasciato. Nonostante tutto e dopo la bruttissima scena, Venus ha ripreso il suo posto in campo, mostrando però evidenti segni di difficoltà nei movimenti. Da quel momento in poi la partita è cambiata, con l'ucraina che ha rimontato portandosi in vantaggio. Epica Venus Williams che nonostante il dolore non ha alzato bandiera bianca, uscendo sconfitta in due set.