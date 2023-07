Wimbledon, oggi Sinner, Musetti e Djokovic in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo gli italiani Sinner, Musetti, Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, in campo già alle ore 12. Sul centrale come tradizione fa il suo esordio il campione in carica e cioè Novak Djokovic. Sinner giocherà pure lui sul centrale, Jannik disputerà il terzo match quindi non inizierà prima delle 18. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV da Sky e saranno visibili in streaming su Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Musetti-Varillas, campo 14: ore 12

Sinner-J.Cerunndolo, campo Centrale, non prima delle ore 18

Trevisan-Sorribes Torno, campo 6, non prima delle ore 14:30

Cocciaretto-Osorio, campo 7, non prima delle 18

Stefanini-Kontaveit, campo 15, non prima delle 18:30

Sinner-Cerundolo oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

L'onore del campo centrale per Jannik Sinner uno dei giocatori più attesi di tutto il torneo. Sinner disputerà il terzo incontro sul campo centrale contro l'argentino Cerundolo, il meno forte dei due fratelli, giocatore che non ama l'erba. La partita non inizierà prima delle 18:30 e si potrà seguire in diretta TV su Sky sui canali 201 e 207. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Musetti contro Varillas al torneo di tennis in diretta TV

Lorenzo Musetti sarà invece uno dei primi a scendere in campo nel day 1 di Wimbledon. Il tennista italiano sfiderà il peruviano Varillas, uno specialista della terra rossa. Il match si potrà seguire a partire dalle ore 12 su Sky, sui canali 201 e 256. Streaming con Sky Go e NOW.

Oggi in campo anche Trevisan, Cocciaretto, Stefanini e Djokovic

Tre le giocatrici impegnate nel torneo femminile. Toccherà a Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Stefanini disputerà il loro match di primo turno. Gli occhi di tutti saranno su Novak Djokovic, campione in carica nonché favoritissimo, che aprirà il programma del campo centrale alle 14:30.

