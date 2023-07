Fruhvirtova piange distrutta sull’erba, l’avversaria si siede con lei: emozioni forti a Wimbledon Episodio triste ma allo stesso tempo bellissimo nel match tra Martic e Fruhvirtova a Wimbledon. Con la prima che ha deciso di mettere tutto in secondo piano per consolare l’avversaria.

A cura di Marco Beltrami

Emozioni forti a Wimbledon sin dalle prime partite. Già i primi turni hanno regalato momenti memorabili agli spettatori. Uno di questi è andato in scena in occasione della partita tra la giovane Linda Fruhvirtova e Petra Martic che si è conclusa purtroppo in un modo inaspettato e sfortunato, con l'infortunio della giocatrice ceca, letteralmente distrutta.

C'era grande curiosità intorno alla partita della talentuosa 18enne contro la più esperta croata, 30a testa di serie del tabellone. Una sfida intensa e combattuta che Martic sembrava aver messo sui binari giusti vincendo il primo set. Nel secondo parziale il ritorno di Fruhvirtova che purtroppo ha dovuto fare i conti con un brutto fuori programma durante un tie-break che si era messo benissimo. Sul punteggio di 6-4 in suo favore, la tennista ceca è scivolata, finendo sull'erba londinese.

Una brutta caduta in cui ad avere la peggio è stato il suo ginocchio sinistro. La giocatrice di Praga sin da subito è apparsa molto sconfortata, probabilmente consapevole della tipologia del suo problema fisico tutt'altro che leggero. È rimasta sdraiata a terra per un po' in attesa dell'arrivo dei medici, e qui ci ha pensato la sua avversaria a farla sentire meno sola. Martic ha attraversato il campo ed è andata a sedersi proprio vicino a Fruhvirtova in lacrime.

Le due hanno iniziato a parlare, con Martic impegnata a consolarla. Dopo uno scambio di parole, e le cure del caso con una vistosa fasciatura il gioco è ripreso e la ceca è riuscita a vincere il secondo set, rimettendo il discorso in parità. Per lei però non c'è stato nulla da fare perché nel terzo parziale, Linda è stata costretta a ritirarsi accusando troppo dolore, sul punteggio di 1-4.

Avrà una carriera davanti per rifarsi con la speranza che l'infortunio non sia grave Fruhvirtova che sicuramente oggi ha scoperto di avere un'amica nel circuito. Comportamento esemplare da parte di Martic, che si è presa la copertina di questa giornata di partite a Wimbledon