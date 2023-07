Djokovic sconcertato dalle decisioni degli arbitri, prende in giro tutti: scene surreali a Wimbledon Djokovic a Wimbledon protagonista di un siparietto curioso nella partita contro Cachin condizionata dalla pioggia. Il campione serbo ha preso in giro l’arbitro per una sua decisione.

Novak Djokovic è sicuramente il tennista da battere a Wimbledon. Il giocatore serbo vincitore delle ultime due edizioni del torneo, va a caccia dell'8° titolo sull'erba londinese. La sua avventura è iniziata al primo turno contro l'argentino Cachin, con Nole che ha trovato il modo di regalare un piccolo show già nel primo set, quando la pioggia ha rovinato lo spettacolo. Come se non bastasse poi è sceso in campo con tanto di asciugamano.

L'attenzione ai dettagli di Nole è maniacale, soprattutto dopo che qualche infortunio di troppo ha rovinato i suoi piani nelle ultime stagioni. Ecco perché in apertura del match di Wimbledon contro il sudamericano Djokovic ha riscontrato qualcosa che non andava sull'erba londinese in ottime condizioni essendo il primo giorno di partite. Una scivolata ha fatto suonare il campanello d'allarme per Novak che ha richiamato l'attenzione del giudice di sedia.

Attenzione focalizzata su una particolare zona del campo vicina alla linea di servizio per Djokovic che ha invitato l'arbitro a scendere. In pratica il blasonato giocatore ha evidenziato la presenza di umidità dovuto ad uno sgocciolamento. L'ufficiale si è avvicinato al punto segnalato dal campione serbo e dopo aver messo la mano sull'erba ha detto qualcosa, non riscontrando problemi per la prosecuzione del gioco in modo sbrigativo.

Dopo aver fatto cenno a Djokovic di poter continuare a battere, l'arbitro è tornato al suo posto mentre il serbo è apparso sbigottito dalla sua decisione e dal modo in cui è stato effettuato il controllo. Il campione in carica avrebbe voluto una maggiore attenzione e infatti con una smorfia ha manifestato il suo disappunto. Ma non è finita qui visto che dopo aver fatto cenno di no con la testa, il giocatore l'ha presa a ridere e ha deciso di sfoderare un suo cavallo di battaglia, ovvero le imitazioni.

Djokovic si è piegato e ha riproposto il gesto dell'ufficiale tastando l'erba per una frazione di secondo e poi risollevandosi ridendo. Il pubblico di Wimbledon ha gradito e dagli spalti si è alzata una risata collettiva. Pochi minuti dopo è arrivata la pioggia: Nole aveva ragione sulla necessità di cautela.

E quando dopo la pausa gli addetti ai lavori stavano valutando se far riprendere o no le ostilità, con gli arbitri e gli organizzatori che hanno dato parere negativo. ecco il nuovo scherzo di Djokovic che ha fatto cenno al suo team sugli spalti di soffiare per asciugare il campo.

E come se non bastasse poi ci ha pensato lui, entrando in campo con un telo per cercare di risolvere il problema. Scene surreali, con Djokovic letteralmente scatenato, con i tifosi dalla sua parte. Come è andata a finire? Con l'ingresso in campo di inservienti con tanto di asciugatori giganti.