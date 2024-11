L’unico tennista vincente su Sinner in Coppa Davis è fermo per doping e voleva ritirarsi a 23 anni

video suggerito

Jannik Sinner ha chiuso un entusiasmante 2024 vincendo anche la Coppa Davis. Il numero 1 del mondo è stato determinante e in tandem con Berrettini ha vissuto delle giornate memorabili: quattro partite e quattro vittorie, tre in singolare e una in doppio.

Sinner, oltre a essere il miglior giocatore del pianeta, è anche un uomo Davis: in singolare ha vinto 11 partite su 12, ne ha persa solo una, a Bologna, due anni fa, quando a sorpresa fu battuto da uno dei fratelli Ymer, che un anno dopo aver vinto quella partita è stato squalificato per doping. Lo svedese poco dopo annunciò il ritiro dall'attività, ma ci ha ripensato e ora è pronto a tornare in campo, anche se dovrà partire dai bassifondi.

Solo Ymer ha battuto Sinner in Coppa Davis

Correva l'anno 2022. Sinner era già un tennista di prima fascia, ma non era riuscito a fare il salto di qualità che in tanti si aspettavano, tanti infortuni e un solo torneo vinto in quella stagione. A Bologna, nel mese di settembre, l'altoatesino giocò tre partite, quelle che qualificarono l'Italia alle Finals di Malaga. Jannik diede il suo contributo, ma nell'ultima giornata si fece sorprendere da Mikael Ymer, che si impose in tre set. Una sconfitta che non pregiudicò il percorso dell'Italia, ma che tolse l'imbattibilità in singolare a Sinner, che da quel momento in poi in singolare ha sempre e solo vinto, con un percorso netto fantastico.

Un anno dopo Mikael Ymer è stato sospeso per doping: stop di 18 mesi

Quello di Mikael Ymer è un nome noto tra i veri appassionati. La Svezia per una trentina d'anni è stato ai vertici del tennis, poi pian piano è finita nelle retrovie. A tenere alta la bandiera gialla e blu ci hanno pensato i fratelli Ymer: Mikael e il maggior Elias, due buoni giocatori ma niente di più. Mikael è riuscito a entrare appena nei primi 50 e ha disputato una finale ATP, ma sul più bello è stato sospeso per doping.

Ymer aveva annunciato il ritiro, ma ora è pronto a tornare

L'annuncio lo diede proprio lui, per primo, con un post su ‘X'. Sospensione per 18 mesi per aver violato le norme antidoping. E come conseguenza Ymer annunciò, sempre tramite social, il ritiro dal tennis, a 24 anni. Due notizie in una. Lo scorso aprile lasciò un messaggio: "Andarsene è stato triste, ci vediamo tra otto mesi". Decise poi di cancellarsi da ‘X', ma è sempre attivo e pimpante su TikTok, dove ha mostrato come trascorre la vita in attesa di riprendere, nel 2025, la via del campo da tennis, che lo sta aspettando.

Nel 2025 Ymer tornerà e ripartirà dal basso

Per quanto dimostri di divertirsi è chiaro che Mikael Ymer desideri tornare a giocare. Lui non parla, suo fratello invece sì. Elias Ymer, che ora staziona attorno la 300ª posizione della classifica mondiale, in un'intervista a un quotidiano svedese ha dichiarato che il fratello si sta allenando e una volta terminata la squalifica, prima dell'arrivo della primavera, potrà tornare a giocare.

Certo, non sarà facile risalire per Ymer, che non avendo la classifica dovrà giocare Challenger e Futures, ma è immaginabile che lo svedese farà di tutto per tornare a giocare contro i big del tennis, tanto in Davis che nei tornei ATP, e magari si ritroverà di fronte Jannik Sinner, che contro Ymer ha perso l'unica partita della sua carriera in singolare in Coppa Davis.