Berrettini batte Ymer, l’Italia ottiene il primato in Coppa Davis: ai quarti ci sono gli Stati Uniti L’Italia di capitan Volandri ha vinto il Gruppo A e con il primato del girone si è qualificata ai quarti della Coppa Davis 2022, decisivo il successo di Berrettini nella sfida con la Svezia. L’Italia a novembre affronterà gli Stati Uniti.

A cura di Alessio Morra

L'Italia era già qualificata per i quarti di finale della Coppa Davis 2022, ma c'era da ottenere il primato del Gruppo A. Bastava vincere un solo incontro nella sfida con la Svezia per assicurarsi il primo posto. La pratica è stata subito espletata da Matteo Berrettini che ha battuto con un doppio 6-4 Elias Ymer. L'Italia vincendo il raggruppamento ha ottenuto il pass per la Final Eight che si terrà nel mese di novembre a Malaga. Nei quarti di finale la squadra guidata da capitan Volandri affronterà gli Stati Uniti.

La nazionale italiana di Coppa Davis è davvero fortissima, nessuno oggi può schierare un duo di titolari di livello così alto, nemmeno la Spagna. A Bologna è stato tutto facile per gli Azzurri che, però, a onor del vero, non hanno nemmeno avuto sfidanti di prim'ordine. Ma vincere non è mai semplice. Dopo il 3-0 alla Croazia e il 2-1 all'Argentina, all'Italia bastava un solo successo per assicurarsi il primo posto. Berrettini ha battuto subito Elias Ymer, piegato con un periodico 6-4. Sinner invece si è fatto sorprendere dall'altro fratello Ymer, Mikael che ha conquistato un successo di prestigio con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Ora è 1-1 con la Svezia, che nel doppio proverà il colpaccio che darebbe agli scandinavi il secondo posto a scapito della Croazia.

L'Italia, al di là del risultato del doppio, si è aggiudicata il primo posto del Gruppo A e per questo affronterà nei quarti di finale, giovedì 24 novembre, a Malaga gli Stati Uniti, giunti al secondo posto nel Gruppo D (dietro l'Olanda). Una buona squadra quella americana, che però pur qualificandosi non ha particolarmente brillato. Fritz e Paul sono stati i singolaristi, Ram e Sock hanno giocato il doppio.