L'ultima di Moutet, beve Pepsi durante la partita: il tentativo estremo finisce male Corentin Moutet protagonista di un episodio curioso in occasione del torneo di Buenos Aires. Ha bevuto una Pepsi durante il match, è finita malissimo.

A cura di Marco Beltrami

Il repertorio di stranezze in campo di Corentin Moutet si allarga con un nuovo episodio. Il tennista francese noto nel circuito per il suo carattere particolare, ne ha combinata un'altra questa volta durante le qualificazioni del torneo di Buenos Aires. Il 24enne ha deciso di bere Pepsi durante il match.

Stava giocando contro il padrone di casa Mariano Navone, e aveva vinto il primo set 7-5. Nel secondo Corentin era avanti 2-1 quando ha chiesto e ottenuto che gli fosse portata una bottiglia di Pepsi. Una scelta insolita, visto che i tennisti e gli atleti fanno ricorso solo ad acqua, a bevande energizzanti o ricche di sali minerali. E invece ecco che Moutet dopo aver ricevuto la bottiglia di Pepsi da un raccattapalle, l'ha mostrata a tutti come se fosse un trofeo prima di bere.

Sperava probabilmente di ottenere un risultato diverso il francese che dopo quel tentativo, è andato in caduta libera. E ha perso secondo e terzo set, uscendo di scena. Ma perché l'ex numero 51 del ranking ATP, scivolato fino al 146 anche a causa dei tanti infortuni ha provato ad attingere alla bevanda gasata? Un tentativo estremo finito male.

Questa la sua spiegazione dopo il match sui social, con tanto di scuse per i tifosi e il pubblico: "Pensavo di essere pronto per competere, ma il mio corpo mi ha lasciato sul 7/5 2/1… Ho provato di tutto per combattere fino alla fine, ma non è stato abbastanza. Ho anche provato la Pepsi che non bevevo da un anno forse. Sono ancora in procinto di tornare al 100%. Ci vuole tempo. Ma mi alleno bene, quindi arriverà sicuramente il mio momento. Grazie per il supporto".

Una partita assurda quella di Moutet che oltre all'episodio della Pepsi, ha avuto anche un'accesa discussione con il pubblico e dopo aver chiamato il fisioterapista si è rifiutato di farsi curare. Non è riuscito a vincere Corentin, ma ancora una volta ha conquistato la scena del palcoscenico internazionale.