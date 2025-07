Luciano Darderi raggiunge la terza finale a Bastad e si commuove: non c’era mai riuscito prima

Sulla terra rossa di Bastad, Luciano Darderi firma l’impresa battendo per la prima volta in carriera un top 20 come Francisco Cerundolo e conquista l’accesso alla finale:

Luciano Darderi si è tolto una soddisfazione enorme a Bastad conquistando la finale del Nordea Open 2025. Sulla terra rossa svedese, il tennista italiano ha ottenuto il successo più prestigioso della sua carriera, battendo per la prima volta un top 20: la testa di serie numero uno Francisco Cerundolo, che conosce molto bene.

Darderi in finale a Bastad dopo la vittoria con Cerundolo

Darderi, che da lunedì sarà almeno numero 49 del mondo, ha dato prova di grande forza nelle due ore e 40 minuti di battaglia contro il 20° giocatore del ranking. Dopo aver vinto in scioltezza il primo parziale, Luciano ha dovuto fare i conti con il ritorno di Cerundolo, che si è preso il secondo set ed era in vantaggio di un break nel terzo.

Il giocatore italiano, però, non ha mollato ed è riuscito prima a ottenere il contro-break e poi a portare il parziale al tie-break, dove si è imposto. Per lui si tratta della terza finale in carriera, la seconda del 2025. La speranza è quella di fare il bis di Marrakech. Esultanza contenuta inizialmente per Darderi, anche per rispetto nei confronti dell'avversario che conosce bene: questo era il quarto confronto tra i due, con il bilancio che è tornato in parità. Finalmente superato un top 20.

Darderi in finale contro de Jong, quando si gioca

Bellissimo l'abbraccio con Cerundolo, che gli ha augurato in bocca al lupo in vista della finale, dove affronterà De Jong, altro giocatore protagonista di un grande momento di forma. Darderi, dopo il saluto caloroso con Cerundolo, è tornato in campo per salutare il pubblico ma si è commosso. Vincere contro un amico dopo una battaglia simile ha giocato un brutto scherzo al tennista nostrano, che è crollato a livello emotivo. E ora appuntamento all'ultimo atto di Bastad, in programma domenica, per provare a piazzare il tris e scalare ancora il ranking.