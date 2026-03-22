Disastro Kepa in Carabao Cup con l’Arsenal ma non è la prima volta: tre errori in tre finali

Il Manchester City vince la quinta Carabao Cup della sua storia e regala a Pep Guardiola il trofeo numero 40 della sua infinita carriera, ma i riflettori di Wembley sono tutti puntati sulla papera di Kepa che ha regalato il vantaggio agli avversari dopo un primo tempo di assoluta parità. Non si parla tanto della gravità dell'errore (sicuramente imperdonabile per un portiere del suo livello), ma del fatto che questa coppa per lui sembri maledetta.

Per la terza volta perde la finale mettendoci lo zampino: nel 2019 con il Chelsea aveva litigato con Sarri e si era rifiutato di uscire, tre anni dopo ha sbagliato il rigore decisivo contro il Liverpool e oggi regala il primo gol a O'Reilly che spalanca le porte alla vittoria del Manchester City. Un incubo per il portiere spagnolo che ha rivisto i fantasmi del passato

La coppa maledetta di Kepa

Questa volta l'errore pesa molto di più perché l'Arsenal si stava giocando la vittoria della Carabao Cup contro la squadra con cui si contende anche la possibile vittoria del campionato. Sullo 0-0, in perfetto equilibrio, la sua papera macchia indelebilmente la partita: si fa sfuggire il pallone dalle mani e regala al City il primo gol con un gesto imperdonabile che lo riporta indietro nel tempo in una competizione che per lui si è trasformata in una maledizione, con tre sconfitte su tre in finale.

La prima immagine che viene in mente a tutti è la lite con Sarri ai tempi del Chelsea: nel 2019 si rifiutò di uscire dal campo ingaggiando una lotta a distanza con il suo allenatore, una delle immagini più memorabili dell'esperienza dell'italiano in Premier League. Kepa lo aveva mandato addirittura a quel paese prima di perdere la partita proprio contro il City. Nel 2022 Tuchel lo aveva mandato in campo per affrontare i rigori contro il Liverpool che vinse la coppa proprio grazie al suo errore dal dischetto dopo essere andati a oltranza. L'ultimo atto è la papera contro il City che chiude per lui una finale completamente da dimenticare.