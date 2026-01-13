Lorenzo Musetti si ritira nell’esibizione contro Zverev in Australia: non vuole correre rischi

Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set della partita di esibizione contro Alexander Zverev in Australia. Il tennista italiano ha accusato un problema di natura muscolare e ha deciso di lasciare il campo per non correre ulteriori rischi in vista dell'Australian Open. Atteggiamento impeccabile da parte del suo avversario Zverev che si è subito sincerato delle sue condizioni, approvando la scelta di chiudere in anticipo il match.

Perché Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set nell'esibizione contro Zverev

Zverev e Musetti si erano divertiti nel corso del parziale d'apertura sulla Rod Laver Arena. Colpi a sensazione e sorrisi tra l'italiano reduce dalla finale di Hong Kong e il tedesco, rispettivamente numero 5 e 3 del mondo. Poi però proprio alla fine del tie-break vinto da Sascha, ecco il rallentamento di Lorenzo che ha accusato un fastidio alla parte superiore del gluteo sinistro.

Con espressione preoccupata Musetti si è avvicinato alla panchina dove è stato raggiunto da Zverev altrettanto dispiaciuto. Il giocatore italiano ha richiesto l'intervento del fisioterapista, spiegando poi al suo avversario la natura del fastidio accusato. Non un problema dunque al braccio, come accaduto nella finale persa contro Bublik di domenica, ma un altro principio di infortunio alla parte bassa della schiena.

Musetti spiega cosa è successo

Cure sul campo per Lorenzo Musetti, che è stato trattato sul terreno di gioco, con alcuni esercizi specifici per capire l'entità del problema. Dopo pochi minuti però, ecco la consapevolezza di non poter più continuare anche per non correre il rischio di rovinare tutto con un'esibizione, vanificando dunque gli sforzi per la partecipazione agli imminenti Australian Open. La comunicazione all'arbitro e poi a Zverev che ha dimostrato di comprendere la decisione di Lorenzo. Queste le parole dell'azzurro dopo la sfida: "Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match".