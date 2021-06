Lorenzo Musetti sta disputando un Roland Garros straordinario. Il giovane tennista di Carrara ha sconfitto in 5 set nel derby Marco Cecchinato battuto con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Lunedì Musetti sfiderà con ogni probabilità Djokovic.

Musetti in 5 set batte Cecchinato e vola agli ottavi

Un match eccezionale questo vinto da Musetti che era favorito con Cecchinato, ma i derby sono sempre ostici e il ‘Ceck' al Roland Garros ha disputato una semifinale tre anni fa. Il tennista di Carrara il primo set lo perde 6-3, poi alza il livello di gioco e ribalta il risultato grazie anche a due colpi strepitose, due magie vere. Cecchinato si scompone, si arrabbia per le tante righe toccate dall'avversario, ma il siciliano quando si riassesta allunga il match al quinto in cui Musetti ne ha di più. Velocemente scappa sul 5-1, serve per il match, ma perde il servizio, sul 5-2 ha tre matchpoint che non sfrutta, ma chiude poco dopo. Dopo tre ore di gioco Musetti batte Cecchinato ed è agli ottavi del Roland Garros.

Negli ottavi ci sarà Djokovic

Musetti non aveva mai giocato il Roland Garros ed è già alla prima settimana. Il suo torneo, in un certo senso lo ha già vinto. Perché ha battuto Goffin, Nishioka e oggi Cecchinato. Lunedì negli ottavi di finale affronterà quasi certamente Nole Djokovic, il numero 1 del mondo, non avrà niente da perdere e sicuramente renderà durissima la vita anche al serbo, che va alla ricerca di vincere per la seconda volta il Roland Garros.

I risultati del 3° turno maschile: Schwartzman b Kohlschreiber 6-4 6-2 6-1, Musetti b Cecchinato 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3.