Tutti in piedi allo Stade Roland Garros di Parigi per Lorenzo Musetti. Nel derby tutto italiano contro Marco Cecchinato, il talento di Carrara ha realizzato due punti che sono destinati a rientrare tra quelli più belli del torneo e della stagione. Una volée bassa dietro la schiena per Musetti sfoderata con una naturalezza impressionante in un momento comunque delicato del terzo parziale, e un pallonetto di polso senza guardare. Due giocate assolutamente eccezionali.

Il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro, soprattutto a livello maschile. Ben 5 i tennisti che sono approdati al terzo turno del Roland Garros, appuntamento più prestigioso del circuito, Fognini (eliminato poi da Delbonis), Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato. Questi ultimi due sono stati costretti ad affrontarsi in un derby con in palio gli ottavi contro il vincente di Djokovic-Berankis, con il primo nettamente favorito. Un match attesissimo che ha regalato sprazzi di grande tennis. Due punti in particolare sono destinati a restare tra le fotografie più belle dello Slam transalpino, realizzati da Musetti nel terzo set con due prodezze tecniche.

In occasione di un turno di servizio di Cecchinato, in apertura del terzo set (sul punteggio di un set pari), Cecchinato ha provato a sorprendere Musetti con una battuta "da sotto" alla Chang. L'avversario non si è lasciato beffare con grande reattività, anche se sugli sviluppi del punto è stato costretto agli straordinari. Per rimediare ad una posizione non proprio ottimale, su un rovescio di Ceck, Musetti si è inventato un colpo eccezionale. Senza scomporsi, il classe 2002 ha portato rapidamente la racchetta dietro la schiena giocando una volée bassa. Impatto perfetto e pallina che è finita quasi all'incrocio delle linee, irraggiungibile per Cecchinato. Ovazione per Musetti, che si è "preso" tutti gli applausi del pubblico. Rivedremo questa giocata a lungo.

Non pago, Musetti ha concesso il bis poco dopo nel settimo game. Cecchinato dopo aver chiamato a rete l'avversario, lo ha scavalcato con un pallonetto quasi perfetto. A quel punto il più giovane azzurro è stato costretto ad una ricorsa affannosa conclusasi in una maniera imprevedibile. Senza voltarsi, Musetti ha superato la pallina e l'ha colpita di spalle, con un colpo di polso da applausi e di una difficoltà notevole. Ne è nato un pallonetto letteralmente perfetto che è finito sulla riga. Una giocata pazzesca.