Lorenzo Musetti ha vinto la prima partita in un torneo del Grande Slam della sua carriera, l'ha vinta al Roland Garros dove ha sconfitto al primo turno David Goffin in tre set e impiegando poco più di due ore. Musetti raggiunge al secondo turno Fognini e Sinner, che oggi in cinque set ha eliminato Herbert. Martedì tocca a Berrettini, che sfiderà Taro Daniel.

Musetti al secondo turno del Roland Garros

Non era un primo turno semplice, ma nemmeno impossibile. Perché Goffin è un giocatore esperto, di buon livello, ma non ha ottenuto buoni risultati nelle ultime settimane, e a livello Slam ha perso al primo turno sia agli Australian Open che al Roland Garros dello scorso autunno, perse curiosamente sempre con un giovane italiano: Jannik Sinner. Musetti gioca un primo set strepitoso, lo vince in 28 minuti e addirittura 6-0. Va detto che in quel punteggio secco c'è anche la complicità di un Goffin pessimo. Il belga si riprende e tiene testa a Musetti, che in volata si prende anche la seconda partita (7-5). Nel terzo trema ‘solo' sul più bello l'azzurro che perde il servizio quando serve per il match sul 5-4 e sul 6-5, ma riesce a rimediare vincendo il tie-break per 7 punti a 3.

Musetti-Nishioka giovedì, fuori Sonego

Musetti affronterà nel secondo turno giovedì il giapponese Nishioka, che ha battuto in quattro set Tsonga, che è a un passo dal ritiro. Per Musetti la chance di cogliere subito la rivincita con il nipponico che ha vinto la sfida degli ottavi dell'ATP di Parma della scorsa settimana. La parte alta del tabellone è ricca di giocatori italiani, in cinque giocheranno martedì (Berrettini, Seppi, Cecchinato, Travaglia e Caruso). Ha perso invece Lorenzo Sonego, che poche settimane fa era giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il piemontese è stato sconfitto tre set a zero dal sudafricano Lloyd Harris.

I risultati del 1° turno maschile: Musetti b Goffin 6-0 7-5 7-6, Federer b Istomin 6-2 6-4 6-3, Sinner b Herbert 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4, Harris b Sonego 7-5 6-4 6-4.

I risultati del 1° turno femminile: Giorgi b Martic 6-2 6-7 6-4, Serena Williams b Begu 7-6 6-2, Trevisan b van Uytianck 7-5 4-6 6-4.